Eerst moet Brabantse “godfather” worden gehoord: rechtbank stelt uitspraak dodelijke schietpartij uit

Connect on Linked in

De rechtbank Den Bosch doet nog geen uitspraak in de strafzaak tegen de 29-jarige Anton R. uit Oss, die wordt verdacht van het doodschieten van plaatsgenoot Peter Netten (30), in 2018 in Oss. Ook de zaak van medeverdachte Kaan D. (27) wordt aangehouden. De rechtbank wil meer weten over wat er is gebeurd en vindt het onderzoek niet volledig. Het onderzoek wordt daarom heropend: er moeten drie getuigen worden gehoord. Onder hen is de Brabantse “godfather” Martien R.. Hij is de vader van Anton R..

Martien R.

Volgens het Openbaar Ministerie schoot Anton R. in juni 2018 Peter Netten voor een woonwagenkampje op straat dood na een ruzie. De eis is tien jaar cel voor doodslag. Kaan D. zou het slachtoffer vlak daarvoor hebben mishandeld. De eis tegen hem is 15 dagen cel.

In het bewijs spelen berichten die zijn verstuurd met encryptiedienst EncroChat en heimelijk door de politie met microfoons afgeluisterde (ovc)gesprekken een grote rol. De officier van justitie legde die uitingen uit als belastend voor de 29-jarige verdachte. Deelnemers zijn onder meer Martien R., die eerder is veroordeeld omdat hij vanaf zijn woonwagenkamp in Oss een grote criminele organisatie leidde, onder wie ook zoon en verdachte Anton R.. De rechtbank wil verder nog de moeder van Anton R. horen over uitspraken die ze deed in de gesprekken.

Justitie vermoedt dat Kaan D. is gedwongen door Martien R. om een valse bekentenis af te leggen. D. zou dan wel 1,5 miljoen euro daarvoor krijgen. ‘Als hij het niet doet, krijgt hij een kogel door zijn kop’, die uitspraak van Martien R. slaat volgens de officier van justitie op Kaan D..

Derde getuige

Volgens de rechtbank onderbouwde de advocaat van de verdachte de noodzaak van het horen van deze getuigen en formuleerde zij concrete onderwerpen en vraagpunten waarover de getuigen zouden moeten worden bevraagd. De rechtbank sluit zich aan bij de wensen van de advocaat.

Ook vindt de rechtbank het noodzakelijk dat een derde getuige wordt gehoord over de inhoud van de opgenomen gesprekken en verder moeten er nog enkele stukken worden toegevoegd aan het dossier.

Rechter-commissaris

De rechtbank verwijst de strafzaak van de 29-jarige man nu naar de rechter-commissaris voor het oproepen en horen van de drie getuigen. Hiervoor is nog geen datum gepland. Omdat de zaak van Kaan D. nauw samenhangt met de zaak van de hoofdverdachte, worden beide strafzaken voor onbepaalde tijd aangehouden.

Zie meer over de zaak:

Officier van justitie: ‘Kaan deelde klappen uit, Peter trok zijn mes en Anton schoot’