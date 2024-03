Antwerp FC-hooligan opgepakt voor uithalen 880 kilo cocaïne

Connect on Linked in

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vrijdag de 25-jarige havenmedewerker en hooligan Arnaut B. aangehouden op verdenking van de import van cocaïne. B. werd donderdag in de Antwerpse haven betrapt bij de uithaling van 880 kilo cocaïne. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

22 pakketten

De Scheepsvaartpolitie kreeg woensdagnacht een melding van een verdachte situatie in de Antwerpse haven. Ter plaatse werd een 25-jarige man aangetroffen tussen de containers. In een van de containers werden 22 pakketten met in totaal ongeveer 880 kilo cocaïne gevonden.

Vechtsporter

Arnaut B. had volgens de politie attributen bij om containers te openen en opnieuw te verzegelen. De havenarbeider, bij de politie ook bekend als vechtsporter én lid van de harde kern van Antwerp FC, werd vrijdag verhoord door de onderzoeksrechter. Die heeft beslist om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

Antwerpse hooliganscene

Een aantal kopstukken van de Antwerpse hooliganscene is ook actief in de internationale cocaïnehandel, schrijft de Gazet. B. kwam begin dit jaar ook in beeld als slachtoffer van een zware explosie in het drugsmilieu, op 24 januari op de Brasschaatsteenweg in Kalmthout. Voor die aanslag arresteerde de politie in Turnhout twee Nederlanders van 20 en 22 jaar.