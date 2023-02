Antwerpen: twee Nederlanders opgepakt die spandoek bij zich hadden

Connect on Linked in

In Antwerpen zijn door de onderzoeksrechter donderdag twee Nederlandse mannen in voorlopige hechtenis geplaatst. De twee werden in de nacht van woensdag op donderdag gearresteerd op de Boomsesteenweg in Wilrijk, net ten zuiden van Antwerpen. Daar was een poging om brand te stichten bij een woning waarvan op dat moment de bewoners aanwezig waren. Er is een vuurwapen in beslag genomen, aldus het parket. De afgelopen week zijn in Antwerpen tien Nederlanders aangehouden.

Spandoek

De verdachten worden verdacht van brandstichting, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Het duo verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Het onderzoek wordt gedaan door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen.

Agenten van de lokale politie in Antwerpen werden op de woning afgestuurd omdat er op videobeeld verdachte activiteit was opgemerkt. Om 05.00 werd een 25-jarige Nederlander aangehouden. Ook de 20-jarige bestuurder van een verdachte auto werd opgepakt.

Er werd een spandoek, een bus white spirit en een vuurwapen teruggevonden. Een van de twee verdachten had een vuurwapen weggegooid.

Op het spandoek stond stond “Dood aan S.”

Ontvoering

De aanslag lijkt volgens Belgische media gericht tegen bewoner B.S. van de Boomsesteenweg. De man heeft een transportfirma die gelinkt wordt aan de uithaling van 350 kilo cocaïne. Deze zomer werd hij daarvoor gearresteerd samen met zijn vriendin. In het appartementsgebouw in Hoboken waar de vriendin van S. woont vernielde een explosief deze maand de hal van het gebouw. Daar werd ook een spandoek opgehangen. Bij een zekere Ali in Hoboken brachten onbekenden een spandoek aan met de tekst “Ali hoerenkind dede”.

De politie onderzoekt het verband met meerdere incidenten. Volgens de Gazet van Antwerpen zijn er afgelopen week drie aangeslagen verijdeld en tien personen aangehouden, allemaal Nederlandse jongeren.

In de buurt van de woning op de Boomsesteenweg werd vorige vrijdag een andere auto met Nederlandse nummerplaten doorzocht. De politie vond toen bivakmutsen en wapens. Er loopt verder al een gerechtelijk onderzoek naar een ontvoering die plaats vond bij de woning op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Dat gebeurde op 18 januari van dit jaar.

Vijf jaar geleden werd bij de een man in zijn been geschoten. Ook dat werd door de recherche gelinkt aan het drugsmilieu. Deze man is inmiddels verhuisd.