Antwerps bedrijf spil in smokkel 3200 kilo cocaïne naar Nederland en België

Connect on Linked in

Het Brugse gerecht heeft zes verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij de invoer van 3200 kilo cocaïne vanuit Brazilië naar Nederland en België. Een zevende verdachte werd woensdag in Nederland opgepakt. De spil in de affaire zou het Antwerpse bedrijf Kriva Rochem Europe zijn, dat gespecialiseerd is in het ontzilten van zeewater en het zuiveren van afvalwater. De Antwerpse bedrijfsleider is opgepakt. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

De verdachten die vrijwel allemaal uit de regio Antwerpen komen, werden woensdagochtend gearresteerd door de Belgische politie. Het gaat onder meer om Maxim ‘Max’ M. uit Schilde, die werkte voor Kriva Rochem, een bedrijf in de Antwerpse haven dat aan de Belgische kust betrokken zou zijn bij een project om zeewater om te zetten in drinkwater.

Hoofdverdachte

Kriva Rochem is eigendom van de eveneens gearresteerde 77-jarige hoofdverdachte Willem van de G. uit Knokke-Heist, die een aangetrouwd familielid is van Maxim M. Een andere verdachte is de Antwerpenaar Timothy van de G., die in de havenstad al bekend was voor het opzetten van wietkwekerijen. Ook Veronique V. is opgepakt, zij is de schoonzus van bedrijfsleider Willem van de G. en de moeder van Maxim M. Zij zou als medewerker van Kriva Rochem ook betrokken zijn geweest bij de smokkelactiviteiten van haar zoon Maxim.

Arrestaties in Best

De Belgische justitie verdenkt de verdachten ervan betrokken te zijn bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne die verstopt zaten in containers met mangaanerts. In april 2020 onderschepte de Nederlandse politie in Best een container met 1500 kilo cocaïne tussen mangaanerts die bestemd zou zijn voor Kriva Rochem. Bij die actie werden vijf verdachten uit Kosovo, Albanië, Turkije en Frankrijk opgepakt.

Nederlander

Het parket van Brugge meldt dat de zes verdachten beschuldigd worden van het invoeren van 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië, bedoeld voor de Belgische en Nederlandse markt. Een zevende verdachte, een 43-jarige man, werd woensdagochtend in Woerden opgepakt en wacht op overlevering aan het Belgische gerecht.

Luxeleven

De Gazet schrijft dat bronnen in het milieu naar Maxim M. wijzen als een van de organisatoren van de drugstransporten. Hij zou amper een legaal inkomen hebben, maar wel een luxeleven leiden en dat breed etaleren op sociale media met peperdure horloges, luxe sportwagens, een grote villa met thuisfitness en dure merkkleding. Ook de moeder van Maxim M. leefde een zeer luxueus leven.

De verdachten moeten dinsdag in Brugge voor de raadkamer verschijnen. Dan wordt beslist of hun voorlopige hechtenis wordt verlengd.