28 april 2025

Antwerps hof wil klachtprodeure over Sky van veroordeelde advocaat afwachten

In hoger beroep heeft het hof van beroep in Antwerpen het arrest in de strafzaak tegen de ex-advocaat Sahil Malik uitgesteld. Het hof wil eerst de voortgang in een klachtprocedure in Frankrijk tegen de hack van Sky ECC afwachten. In 2021 werd die hack in Frankrijk door de Franse en Nederlandse politie uitgevoerd. Malik werd in maart 2021 gearresteerd en veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twintig maanden voorwaardelijk, voor witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.