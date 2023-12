‘Marokko onderzoekt nationaliteit van de Algerijn’

Connect on Linked in

In Marokko is een onderzoek gestart naar de Antwerpse drugscrimineel Reda C. alias “De Algerijn”. Volgens de Gazet van Antwerpen onderzoeken de Marokkaanse autoriteiten hoe Reda C. de Marokkaanse nationaliteit heeft verkregen. Door Marokkaan te worden kon hij ontsnappen aan uitlevering naar België.

19 jaar

De Algerijn heeft in België nog 19 jaar celstraf uitstaan, voor drugssmokkel en aanslagen in het criminele milieu en voor een ontvoering.

Reda C. groeide op in Antwerpen-Borgerhout, maar woonde enige jaren in Dubai en belandde in 2022 in Marokko waar bij inmiddels de Marokkaanse nationaliteit had aangenomen.

Hij werd gearresteerd op verzoek van België. Hij kwam weer vrij omdat Marokko in principe eigen onderdanen niet uitlevert.

Marrakesh

Begin deze maand werd C. opnieuw gearresteerd door de Marokkaanse politie, in een golfclub in de buurt van Marrakesh. Hij was in het gezelschap van twee Nederlanders en een Ghanese crimineel.

De Belgische minister van Justitie Paul Van Tigchelt heeft aan de Marokkaanse regering verzocht om de Belgische straffen over te nemen en uit te voeren in Marokko.

Volgens de Gazet zijn de Marokkaanse autoriteiten inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de wijze waarop De Algerijn de Marokkaanse nationaliteit heeft verworven. Mocht hij de Marokkaanse nationaliteit verliezen, doordat hij die middels fraude heeft verkregen, dan bestaat de kans dat hij toch naar België kan worden uitgeleverd.

Nederland en Marokko hebben deze week een uitleveringsverdrag gesloten, België heeft dat nog niet gedaan.

