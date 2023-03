Veroordeeld drugskopstuk opnieuw verdacht in groot cocaïne-onderzoek

Connect on Linked in

De voor grootschalige cocaïnehandel veroordeelde Antwerpenaar Yannick “Flash” W. (35) is opnieuw hoofdverdachte in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel. Hij is de afgelopen maanden in in verschillende zaken tot totaal 26 jaar gevangenis op. Volgens de Gazet van Antwerpen is hij de hoofdverdachte in een groot onderzoek naar die import van 4.500 ton cocaïne waarmee het Antwerpse parket woensdag naar buiten komt. W. zou er vanuit zijn cel mee bezig zijn geweest.

Spanje

Yannick W. werd rond de jaarwisseling van 2020 en 2021 gearresteerd in Spanje op verdenking van de smokkel van tonnen cocaïne en is daarvoor inmiddels veroordeeld.

Het nieuwe onderzoek kwam nadat de politie een tip had gekregen over een “stash” in Mechelen. Er volgde een huiszoeking waarbij meer dan 500 kilo cocaïne werd gevonden, en Mechelaar Kevin I. werd opgepakt. Nader onderzoek bracht de politie op het spoor van andere locaties in Vlaanderen waar volgens het Antwerpse parket zeker 4,5 ton cocaïne was opgeslagen geweest. Een groep verdachten die in beeld kwam zou zijn aangestuurd door “Flash”, die kennelijk de zaken regelde vanuit zijn cel.

Marbella

In de buurt van Marbella werden eerst Yersen V. (37) en Jonas W. (23) opgepakt. Tijdens de huiszoekingen in Spanje werden onder meer drugs en vuurwapens aangetroffen. Jonas W. werd dinsdag vanuit Spanje overgeleverd aan België. Voor V. loopt de overleveringsprocedure nog.

Er zitten in het onderzoek twaalf personen vast. Op maandag 6 maart en dinsdag 7 maart heeft de FGP Antwerpen twintig huiszoekingen uitgevoerd in Bonheiden, Keerbergen, Antwerpen, Mechelen, Heist-op-den-Berg, Duffel, Lier, Sint-Katelijne-Waver, Ingelmunster, Koekelare en Gent.

Yannick W. geldt als de hoofdverdachte. Hij is daarnaast verdachte in het onderzoek rond de mishandeling van een brandwacht in de haven van Antwerpen, waar ook de Nederlander “Bolle” Jos Leijdekker in figureert, en de Nederlander Meraldo P. verdachte is.