Antwerps OM: criminele organisatie aangestuurd vanuit Dubai

De Antwerpse justitie zegt dat er in een al langer lopend gerechtelijk onderzoek in opdracht van de onderzoeksrechter dinsdag acht mannen zijn gearresteerd in verband met mogelijke betrokkenheid bij de invoer van ruim 11 ton cocaïne. De criminele organisatie werd volgens het parket aangestuurd vanuit Dubai door de in België voortvluchtige “Dikke” Nordin El Hajjioui.

Switch

Het bedoelde onderzoek is gericht op een criminele organisatie die met geëncrypteerde berichten van Sky ECC communiceerde, die de politie heeft gekraakt. De verdachten zijn havenmedewerkers die medewerking zouden hebben gegeven aan de switch-methode, waarbij drugs vanuit een container uit Zuid-Amerika werden overgeladen naar een Europese container.

Twee zendingen

In het onderzoek zijn aanvankelijk twee ladingen cocaïne (van 404,5 kilo en 461,95 kilo) onderschept. Maar dat lijkt het topje van de ijsberg te zijn. De Antwerpse justitie koppelt nog eens twaalf zendingen aan deze groep. Er is ten minste 4.954 kilo cocaïne vanuit de haven naar buiten gebracht en nog eens in totaal 5.400 kilo onderschept door de autoriteiten.

Bij een deel van deze feiten zouden de betrokken havenarbeiders zijn geïdentificeerd. De transporten zouden hebben gelopen tussen augustus 2020 en februari 2021.

Alles zou volgens justitie vanuit Dubai zijn georganiseerd door de 34-jarige Nordin El Hajjioui, althans dat schrijft de Gazet van Antwerpen op basis van betrouwbare bronnen. Tegen El Hajjioui is deze week twaalf jaar celstraf geeist in een ander onderzoek naar drugs- en wapenhandel.

Dinsdag zijn er vijftien huiszoekingen uitgevoerd. De verdachten zijn tussen 28 en 51 jaar en komen uit Antwerpen, Geel, Kontich, Rumst en Stekene.