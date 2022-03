12 jaar cel geëist tegen voortvluchtig kopstuk Antwerpse onderwereld

Connect on Linked in

Het parket in Antwerpen heeft maandag twaalf jaar cel en 100.000 euro boete geëist voor de voortvluchtige Nordin E. H., alias “Dikke Nordin van den Dam” (34), in een grootschalig onderzoek naar drugs- en wapenhandel. Volgens het Openbaar Ministerie leidt hij vanuit Dubai een criminele organisatie die zich toelegt op de import en verhandeling van cocaïne. Dat schrijft VRT.

De Antwerpse drugshandelaar Nordin E. H. woont in Dubai en kwam niet opdagen tijdens het strafproces in Antwerpen. Volgens de procureur leidt hij vanuit Dubai een criminele organisatie en levert hij wapens aan de leden daarvan om zijn drugshandel te beschermen en om wraakacties uit te voeren. Voor vijftig medeverdachten werden celstraffen van drie maanden tot tien jaar geëist.

E.H. werd in juni 2020 opgepakt in Dubai, maar op borgtocht vrijgelaten na het betalen van 10.000 euro.

Drugsproces met Frank “de Tank”

“Dikke Nordin” staat ook nog terecht in een van de grootste drugsprocessen in de geschiedenis van België. Hoofdverdachten zijn Frank “de Tank” V. en Nordin E. H. De Belgische justitie klaagt de verdachten aan, in verband met de illegale import van twee ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika, in 2015 en 2016. Dat proces tegen 29 verdachten begon in februari, maar ligt stil omdat de advocaat van E. H. een wrakingsverzoek indiende tegen de rechter die de zaak voorzit. Het wrakingsverzoek is maandag ongegrond verklaard, aldus De Gazet van Antwerpen.

Wapenarsenaal

Het onderzoek in deze zaak startte met een schietpartij in de nacht van 20 april 2019, waarbij een 20-jarige vrouw zichzelf in de voet had geschoten in een appartement aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht. Bij de huiszoekingen die daarop volgden, werd een wapenarsenaal aangetroffen: acht granaten, zes vuurwapens en munitie, één kilo semtex, twee gsm-ontstekingsmechanismen, maar ook bijna 40 kilo cocaïne en 25.000 euro cash. De wapenvondst wordt gelinkt aan de drugsorganisatie van Nordin E. H.

Nederlandse tak

In het onderzoek werden in maart 2020 acht verdachten opgepakt. In België, Duitsland en Nederland werden in totaal 39 huiszoekingen uitgevoerd. Uit getapte gesprekken kwam volgens de opsporingsdiensten naar voren dat E. H. fungeerde als de leider van de criminele organisatie met een Antwerpse, Limburgse en Nederlandse tak.

1,5 ton coke

De focus van het onderzoek lag op de illegale handel in wapens en explosieven, maar de leden van de organisatie konden ook gelinkt worden aan verschillende grote partijen cocaïne. In totaal om minstens 1,5 ton met concrete partijen van 700 kilo cocaïne (Antwerpen, 2 mei 2019), 444 kilo cocaïne (Ranst, 12 december 2019) en 190 kilo cocaïne (Bornem, 13 januari 2020).