Antwerpse broers opgepakt na heftig filmpje gijzeling en mishandeling

De federale gerechtelijke politie heeft op dinsdag 23 november in Deurne (Antwerpen) de twee broers Said en Mustapha B. opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van drie Antwerpse drugscriminelen. Dat schrijft De Gazet van Antwerpen. Van de mishandeling dook eind september een schokkend filmpje op.

Vuurwapen en mes

Op de beelden was te zien hoe drie Antwerpenaars in een woning door enkele mannen zwaar mishandeld werden. Een van de mannen had een vuurwapen in zijn hand, een andere verdachte een groot mes. Het gezicht van een van de slachtoffers zat volledig onder het bloed. De drie slachtoffers leken in doodsangst.

Geen aangifte

Na de mishandeling werden de slachtoffers, de Schotense drugscrimineel D.K., Borgerhoutenaar “Choco” en een derde man, uit een auto gezet vlakbij een ziekenhuis. De slachtoffers deden geen aangifte bij de politie, maar na het opduiken van het filmpje werd wel een gerechtelijk onderzoek gestart.

Twee maanden na de mishandeling zijn nu drie verdachten opgepakt in Antwerpen. Vlak na de mishandeling werd Borgerhoutenaar Mohamed E. opgepakt. Vorige week dinsdag werden de broers Said en Mustapha B. opgepakt in Deurne.

‘Mislukt cocaïnetransport’

De drie slachtoffers werden geschopt, geslagen met een vuurwapen en bewerkt met een mes omdat ze een drugstransport zouden hebben laten mislukken. Er zou mogelijk iets met het uithalen van cocaïne uit de haven zijn misgegaan. Het filmpje van de mishandeling werd na de gijzeling al snel rondgestuurd in het criminele milieu en kan gezien worden als een waarschuwing.