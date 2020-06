Antwerpse ‘cokedekmantel’ had banden met Saudische koningshuis en Tsjetsjeense dictator (VIDEO)

Connect on Linked in

Het Antwerpse bedrijf Kriva Rochem dat in verband wordt gebracht met de invoer van 3.200 kilo cocaïne vanuit Brazilië naar Nederland en België, had in het verleden goede connecties met het Saudische koningshuis en de Tsjetsjeense dictator Ramzan Kadyrov. Dat schrijft De Gazet van Antwerpen.

De federale gerechtelijke politie van Brugge arresteerde woensdagochtend vijf mannen en een vrouw op verdenking van grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Rotterdam. In Woerden werd de 43-jarige Ergin D. opgepakt. Het gaat om de grootste drugszaak ooit bij het parket van West-Vlaanderen.

Willem van de G.

Hoofdverdachte is de 77-jarige Kriva Rochem-bedrijfsleider Willem van de G. uit Knokke-Heist. De andere verdachten zijn bijna allemaal familie van de hoofdverdachte: Timothy van de G. is een van zijn zonen. Veronique V. is de schoonzus van Willem van de G. en moeder van Max M., een flamboyante ‘patser’ uit Schilde die zijn luxeleven breed etaleert op sociale media. Een zevende verdachte, de 43-jarige Turks-Nederlandse zakenman Ergin D., die een restaurant en een cateringbedrijf zou hebben gerund, werd woensdagochtend in Woerden opgepakt.

Mangaanerts

Het onderzoek kwam op gang nadat de Nederlandse politie in de haven van Rotterdam een lading van 3.200 kilo cocaïne onderschepte in containers met mangaanerts uit Brazilië. Toen bleek dat het spoor naar Willem van de G. leidde, riep het Openbaar Ministerie in Rotterdam de hulp in van het parket van Brugge. (tekst loopt door na de advertenties).

‘Eco-technologie’

De verbindende factor in het geheel is het mysterieuze Antwerpse bedrijf Kriva Rochem Europe, dat gevestigd is in de Lichterweg in de Antwerpse haven. Kriva Rochem houdt zich bezig met zogenaamde eco-technologie. Het bedrijf zegt op zijn eigen website gespecialiseerd te zijn in het ontzilten van zeewater en het zuiveren van afvalwater. Daarnaast zou de firma gespecialiseerd zijn in de bouw van ‘veilige’ nucleaire energie-installaties.

Naar eigen zeggen heeft het bedrijf meer dan 1.800 installaties in ruim 55 landen wereldwijd en wordt de technologie van Kriva Rochem “voornamelijk gebruikt door particuliere schepen en overheidsmarines”. Kriva Rochem Europe zou ook actief zijn in de invoer van minerale grondstoffen en olieproducten.

‘Boekhouder van de onderwereld’

Een van de mede-eigenaars van het bedrijf was accountant Karel Versijp, die als boekhouder in de jaren negentig in opspraak kwam in de zaak-Raoul Stuyck. Deze Vlaamse ondernemer werd beschuldigd van fraude en facturenzwendel. Versijp werd veroordeeld tot een beroepsverbod, maar bleef toch doorgaan met zijn werk en werd na verloop van tijd gezien als boekhouder van de onderwereld.

Saudische prins en Tsjetsjeense dictator

Versijp was samen met Willem van de G. een van de aandeelhouders van Kriva Rochem, dat in 2009 deel uitmaakte van een officiële delegatie naar Saudi-Arabië onder leiding van prins Filip. De connectie met Saudi-Arabië is een rode draad bij Kriva Rochem. Het bedrijf onderhield goede banden met leden van het Saudische koningshuis. Zo bemiddelde de Saudische prins Abdulaziz bin Turki bin Talal Al Saud namens Kriva Rochem Europe bij de Tsjetsjeense dictator Ramzan Kadyrov om in Tsjetsjenië tien kleine kerncentrales te mogen bouwen.

In het onderstaande YouTube-filmpje zijn beelden te zien van het bezoek van de Saudische prins aan de Tsjetsjeense leider in zijn paleis in Grozny. Op de achtergrond staan Willem van de G. en de in 2017 overleden boekhouder Karel Versijp goedkeurend toe te kijken.

Relatie bekoeld

De band tussen Versijp en Van de G. is tijdens het Tsjetsjeense bezoek nog goed, maar dat verandert in 2017. Versijp is het zat om geld te blijven pompen in de activiteiten van Kriva Rochem Europe. Hij zet Van de G. onder druk om zijn ‘loon’ te betalen. Het conflict loopt zelfs zo hoog op dat Versijp samen met enkele portiers binnenvalt bij Kriva Rochem om zijn eisen kracht bij te zetten. Versijp liet zich tegenover familieleden ontvallen dat de entourage van Willem van de G. van hem af wilde. Op 26 oktober 2017 werd het lichaam van Karel Versijp gevonden vlakbij het Fort van Wommelgem. Hij had een schotwond en naast zijn lichaam lag een vuurwapen. Zelfdoding, concludeert de Belgische politie.

9 ton coke

Volgens het parket van West-Vlaanderen was Kriva Rochem Europe een dekmantel voor grootschalige cocaïnesmokkel. De containers met mangaanerts waarin 3,2 ton cocaïne werd aangetroffen in de Rotterdamse haven zouden bestemd geweest zijn voor Kriva Rochem. De opsporingsdiensten vermoeden dat de organisatie in totaal ongeveer 9.000 kilo cocaïne naar Europa heeft gesmokkeld.