Antwerpse drugscrimineel “Lange Vingers” opgepakt in Spanje

Connect on Linked in

De Antwerpse drugscrimineel Gabriël “Lange Vingers” C. is in Spanje opgepakt. Hij was op de vlucht voor de Belgische justitie én voor drugsorganisaties die hem verdachten van het rippen van partijen cocaïne. Dat schrijven Belgische media. C. zette zijn eigen dood tot twee keer toe in scène.

De 30-jarige Antwerpenaar dook afgelopen najaar onder nadat er een reeks aanslagen met handgranaten was gepleegd op familieleden en handlangers van Gabriël C. Bij onder meer zijn ouders in Deurne werd een granaat naar binnen gegooid.

Onderschepte partijen

“Lange Vingers” hielp drugsbendes bij het ‘uithalen’ van ladingen coke. Hij ronselde havenpersoneel om op de beveiligde terminals de pas aangekomen cocaïne uit Zuid-Amerikaanse containers te halen en te overhandigen aan drugsorganisaties. In de zomer van 2019 onderschepte de douane meerdere van dat soort partijen cocaïne op de fruitterminal bij Belgian New Fruit Wharf. Minstens drie – sommigen beweren zelfs zeven – ladingen cocaïne van 400 tot 2.000 kilo werden in beslag genomen.

Toen door stempels op blokken coke duidelijk werd dat in beslag genomen cocaïne later toch op de markt verkocht werd, ontstond er ruzie. Gabriël C. had zijn opdrachtgevers dus voorgelogen en ripte partijen cocaïne.

Overlijdensakte

Enkele gedupeerde drugsorganisaties openden daarop de jacht op de inmiddels van de aardbodem verdwenen Gabriel C., die om verwarring te zaaien een overlijdensakte van de Gambiaanse politie verspreidde waaruit moest blijken dat hij in oktober was verdronken in een meer in Gambia. Zijn rivalen doorzagen het bedrog en hadden het voorzien op zijn familie en entourage.

Aanslagen

Bij zijn ouders in de Van Heystveltstraat in Deurne werd een granaat naar binnengegooid. Eén dag later werd zijn toekomstige schoonbroer Mohamed B. in zijn telefoonwinkeltje in Antwerpen-Borgerhout neergeschoten. In Wommelgem ontplofte een granaat bij een appartementencomplex waar hij ooit zou hebben verbleven.

Nepfoto’s

In december 2019, één dag na de aanslag in Wommelgem ging het gerucht dat een groep Albanezen Gabriel C. had ontvoerd. Er werden foto’s van een zwaar gemartelde “Lange Vingers” naar Belgische media gestuurd. De foto’s bleken echter nep. Op de foto’s hing C. in slechts een onderbroek schijnbaar bewusteloos in een stoel, met de armen op de rug vastgebonden. Zijn gezicht en benen bont en blauw geslagen en hij leek met een mes en een gasbrander te zijn bewerkt. Op zijn zwaar gehavende lichaam zaten diepe snij- en steekwonden en in zijn borstkas stond ‘thief’ gekerfd met een mes.

Drugsproces

Waar C. precies in Spanje is gearresteerd, meldt Gazet Van Antwerpen niet. Hij zal overgeleverd worden naar België, waar hij over enkele weken al terecht zal staan in een drugsproces voor het hof van beroep in Antwerpen. C. werd eerder tot vijf jaar cel veroordeeld.