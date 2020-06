‘Antwerpse loods aan zeker drie coke-transporten gelinkt’

Connect on Linked in

De federale politie in Antwerpen denkt dat de loods waar eind april ruim vier ton cocaïne in beslag werd genomen al langere tijd dienst deed als opslagcentrum voor partijen cocaïne. Ook wordt onderzocht of de Nederlanders die daar zijn aangehouden bij meer transporten betrokken waren, zo schrijft de Gazet van Antwerpen.

In de loods lagen veel stickers met containernummers. Vermoedelijk werden dat soort stickers gebruikt om containers te klonen. Een container zonder cocaïne werd dan naar de controle van de Douane gestuurd. Het ergste dat kon gebeuren was dat de Douane kon vaststellen dat containerzegels vervalst waren. En dat zou volgens de Gazet meermaals zijn gebeurd.

Twee wel onderschepte partijen cocaïne zouden ook aan de groep worden gelinkt, door onderzoek naar de stickers. In maart werd op de Noordzee Terminal op kaai 913 in een lading mangaanerts uit Brazilië 781 kilo cocaïne onderschept, en begin april op de MPET-containerterminal op kaai 1742 in een container met bananen uit Ecuador 489 kilo. Bronnen in het criminele milieu zeggen aan de Gazet van Antwerpen dat de groep maandelijks bijna dertig ton coke Europa binnensmokkelde via verschillende havens.

De Nederlandse verdachten worden gerekend tot een criminele groep uit Amsterdam-Zuidoost.