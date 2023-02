Arrestatie Amsterdammers voor explosie Rotterdam

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend twee jonge mannen uit de regio Amsterdam aangehouden in verband met de ontploffing bij een woning in Rotterdam-Beverwaard. Het zijn een 19-jarige man uit Diemen en een 15-jarige jongen uit Amsterdam. In de nacht van 2 op 3 februari was er een explosie bij een woning aan de Lunenburgdam.

(beeld MediaTV)

Ramen en voordeur en de gevel raakten zwaar beschadigd door de explosie. De bewoners waren thuis maar raakten niet gewond. Op de gevel was de letter D gespoten.

De twee verdachten zijn in woningen in Amsterdam en Diemen gearresteerd. Begin februari zijn twee Amsterdammers opgepakt als verdachte in onderzoek naar beschieten van woonhuizen in Hoogvliet en Krimpen aan den IJssel.