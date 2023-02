Amsterdamse tieners opgepakt voor beschieten woning

Print This Post

Maandagochtend zijn er volgens de politie twee jongens uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schieten op een woning in Spijkenisse. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. De 15-jarige wordt verdacht van het schieten op een woning aan de Gouwestraat in Spijkenisse op 23 november 2023. De 17-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij meer beschietingen. Er zijn in het grootschalige onderzoek naar beschietingen nu zes Amsterdammers gearresteerd.

Graffiti

De Rotterdamse politie doet een grootschalig onderzoek naar een reeks beschietingen. Zowel ingeval van het huis in Spijkenisse als in het geval van een huis in Krimpen aan den IJssel lieten de daders ook dreigend bedoelde graffiti achter.

De politie heeft twee woningen in Amsterdam doorzocht. Er zijn diverse telefoons en computers in beslag genomen. Beide jongens worden verdacht van betrokkenheid bij het incident aan de Gouwestraat. De 17-jarige wordt ook verdacht van betrokkenheid bij beschietingen in november.

Nog twee Amsterdammers

Dinsdag 24 januari hield de politie ook al twee Amsterdammers aan. Dat ging om een 17-jarige en 51-jarige Amsterdammer. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de beschieting van een woning aan de Acacia Krimpen aan den IJssel op 26 november 2022. De 17-jarige zit nog vast. De 51-jarige wordt deze week heengezonden, maar blijft verdachte in de zaak. In dit grootschalige onderzoek naar de beschietingen van afgelopen jaar, werden op 24 januari ook al twee Amsterdammers aangehouden.

Meer aanhoudingen

In juli van 2022 was de woning aan de Acacia ook al twee keer doelwit van beschietingen. Er werd door de politie een verband gezien bij een aantal andere aanslagen op woningen. Daarom werd toen een groot onderzoeksteam op de zaken gezet. De reeks aanslagen stopte en het team werd toen afgeschaald.

Na de beschieting in november op een woning aan de Gouwestraat in Spijkenisse en de recente beschieting in Krimpen is het onderzoek weer herstart.

Het onderzoek naar de beschietingen gaat door en de politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Zei ook:

