Arrestatie in onderzoek naar cokezending in anassap

Connect on Linked in

Er is in de Dominicaanse Republiek een 47-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een zending van 1,2 ton cocaïne die vanuit Costa Rica op weg zou gaan naar de Rotterdamse haven. Die cocaïne zat verstopt in vaten met ananassap en werd op 11 mei in beslag genomen in de containerhaven in Puerto Limón.

De verdachte is afkomstig uit die havenstad en is geïdentificeerd met de achternaam Porras Chaverrí.

Costa Rica is momenteel een veel gekozen vertrekpunt van grote zendingen cocaïne die naar Antwerpen of Rotterdam gaan. De politie vermoedt dat vaak Nederlandse criminele organisaties betrokken zijn. Doorgaans levert lokaal politie-onderzoek naar dit soort transporten weinig op.