1,2 ton cocaïne op weg naar Nederland gepakt

Het Costa Ricaanse Ministerie van Openbare Veiligheid heeft dinsdag bekend gemaakt dat er in het land 1,2 ton cocaïne in beslag is genomen. De cocaïne zat in een container die in beslag werd genomen in Puerto Limón en bestemd was voor de Rotterdamse haven.

Ananassap

De drugs was verborgen in een legale lading ananassap. Het bedrijf dat het sap verstuurde is niet verdacht. Er loopt een onderzoek naar hoe de cocaïne in het sap is terecht gekomen.

Of er een tip op de container zat of dat de drugs door een routinecontrole van de Douane is ontdekt is onduidelijk. De vangst werd gedaan op de Moín Container Terminal van APM Terminals. De autoriteiten in Costa Rica zeggen containers te controleren aan de hand van risicoprofielen.

25.000 containers

Per maand vertrekken er ongeveer 25.000 containers de haven van Puerto Limón, terwijl daar maar één container-scanner is. Het gebeurt vaak dat er cocaïne wordt gevonden in containers met fruit maar in Puerto Limón werd nog geen cocaïne gevonden die in ananassap werd verstuurd, aldus de Costaricaanse autoriteiten.

De autoriteiten schatten de waarde van de cocaïne op ruim 33 miljoen dollar op basis van een 28.000 dollar per kilo op de Europese markt.

35.000 kilo in 2019

Het aantal verzendingen, en ook het aantal kilo’s cocaïne, die vanuit Costa Rica worden verzonden lijkt toe te nemen. Op 28 april onderschepten de Nederlandse autoriteiten in Vlissingen in totaal 4.500 kilo cocaïne verborgen tussen een lading bananen uit Costa Rica. In maart werd er in Rotterdam ruim 800 kilo uit dat land gepakt, en in februari bleek dat er in Costa Rica 5 ton cocaïne klaar stond voor Rotterdam.

Tot dusver is in 2020 in Costa Rica, in totaal 19.000 kilo cocaïne en in beslag genomen. In heel 2019 was dat 35.000 kilo.