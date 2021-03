Arrestatie man in onderzoek Serdar Ay

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam heeft een 26-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer opgepakt omdat hij misschien betrokken is geweest bij het doodschieten van de 33-jarige Serdar Ay. Die schietpartij gebeurde vorig jaar op 20 oktober in Amsterdam-Osdorp. Ay werd nog overgebracht naar een ziekenhuis maar overleed daar aan zijn verwondingen. Volgens de politie was er mogelijk sprake van een vergissing.

Ay reed in de fatale nacht in een auto die hij had geleend. Onder deze VW Polo bleek vijf dagen eerder een peilbaken te zijn geplaatst.

In het belang van het onderzoek mag de nu aangehouden verdachte alleen contact hebben met zijn advocaat. In verband met deze beperkingen wil de politie verder niets zeggen.

