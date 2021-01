‘Doelwit aanslag Amsterdam-Osdorp was 33-jarige crimineel’

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagochtend in Amsterdam-Osdorp gezocht in het water van een vaart bij Hoekenes, in het onderzoek naar de moord op Serdar Ay, in oktober vorig jaar. De politie stelde gisteren dat de aanslag op Ay een vergissing was. Het Parool schrijft woensdag dat het eigenlijke doelwit een 33-jarige drugshandelaar van Marokkaanse komaf was. Ay had diens auto geleend in de fatale nacht.

Kotar

Ay reed in de nacht van 19 op 20 oktober in een zwarte Volkswagen Polo waar sinds een week een peilbaken onder zat. Hij is door twee schutters onder vuur genomen en overleed daarna in een ziekenhuis.

Volgens Het Parool is de eigenaar van de geleende Polo eerder vervolgd, voor onder andere drugshandel, wapenbezit en het voorbereiden van een ripdeal. In het criminele milieu gaat volgens Het Parool het verhaal dat de 33-jarige een rol had gespeeld bij de liquidatie van Rachid Kotar, op 12 december 2019 bij sportschool Health City in Amstelveen. Daarvoor is momenteel geen bewijs bij de recherche. Voor die liquidatie zitten twee vermoede uitvoerders in voorlopige hechtenis: Jonathan C. (26) en Saifeddine M. (22).

KLM

Serdar Ay speelde een kleinere rol in een cocaïnezaak waarbij cocaïne via Schiphol werd binnengebracht. Medeverdachten noemden hem “Tijgertje”. Hij reed in een busje van een koeriersbedrijf drugs van het KLM-Cargo-terrein af, denkt het Openbaar Ministerie. Hij daarvoor per ritje 5.000 euro hebben gevangen. In december zijn medeverdachten veroordeeld tot straffen variërend van 9 maanden tot 7,5 jaar voor de smokkel.