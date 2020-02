Arrestaties in Belgisch cocaïne-onderzoek naar Martien R.

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijk Politie in Antwerpen heeft donderdagochtend vijf arrestaties uitgevoerd tijdens een met de Nederlandse politie gecoördineerde actie in een groot cocaïne-onderzoek. De verdachten worden door de politie gelinkt aan de organisatie van Martien R..

Zwijndrecht

Het onderzoek is begonnen in september 2019 naar aanleiding van verdachte contacten die een 46-jarige havenarbeider uit Zwijndrecht (B) onderhield met bekende criminelen. Uit het verdere onderzoek bleek dat de havenarbeider betrokken zou zijn bij de invoer van containers met cocaïne uit Zuid-Amerika.

Er is een tiental huiszoekingen uitgevoerd in België (in Antwerpen, Beveren, Hamme, Hemiksem, Kallo, Kapellen en Zwijndrecht) en één in Nederland (Putte). Vijf mensen zijn gearresteerd: het gaat om mannen van 35, 35, 44, 46 en 56 jaar. Tijdens de zoekingen werden verschillende crypto-telefoonsfoons, twee voertuigen, één motorfiets en cash geld in beslag genomen.

Oss

Ook kwam aan het licht dat er in oktober 2019 een coke-zending die Nederland als eindbestemming had gelukt zou zijn. Er konden duidelijke bindingen aangetoond worden met meerdere Nederlandse criminele organisaties.

Zo zijn directe linken gelegd naar een woonwagenkamp in het Nederlandse Oss. Naar dit kamp en naar de familie van hoofdverdachte Martien R. loopt in Nederland inmiddels een rechtszaak over grootschalige drugs- en wapenhandel en geweldsdelicten. Tijdens het onderzoek kon deze organisatie in verband gebracht worden met een inbeslagname op kaai 1700 op 9 april 2019 van 315 kilo cocaïne die verstopt zat tussen klei.

De onderzoeksrechter beslist tijdens de voorleidingen of de vijf mannen worden aangehouden. Het gerechtelijk onderzoek wordt volop verdergezet.