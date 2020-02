OM: ‘Import coke was voornaamste activiteit drugsorganisatie Martien R.’

Connect on Linked in

In de rechtbank in Den Bosch vindt maandag de eerste zittingsdag plaats tegen de criminele organisatie van Martien R. (49) uit Oss en zes andere verdachten waaronder zijn zoon Anton (26) en zijn oudere broer Toon (55). Het Openbaar Ministerie beschikt over een grote hoeveelheid camerabeelden en afgeluisterde gesprekken. Daaruit is volgens het OM gebleken dat drugshandel, waaronder de import van grote partijen cocaïne, de belangrijkste activiteit was van de organisatie.

Operatie Alpha

R. en zijn familieleden – die in november vorig jaar bij een grote politie-inval werden opgepakt – worden door het OM verdacht van het op grote schaal importeren van cocaïne. Het OM beschuldigt de organisatie van R. in de strafzaak Operatie Alpha van de import van 1561 kilo coke in de zomer van 2018 en van een partij van 315 kilo coke in maart 2019. Beide partijen werden onderschept. In een van de vele afgeluisterde gesprekken sprak Martien R. over “35 containers”. Volgens de officieren van justitie had de organisatie ‘wereldwijde contacten met leveranciers, havenmedewerkers en katvangers’. Ook maakten ze gebruik van dekladingen zoals fruit, hout en roestvrij staal in de containers.

’35 bakken’

Toen R. er achter kwam dat de transport van 315 kilo coke in maart 2019 in de soep dreigde te lopen, zette hij volgens het OM een schaduwonderneming op waarmee hij de aangifte bij de douane op het nippertje probeerde te redden. In een afgeluisterd gesprek hoorde het OM R. zeggen: ‘Heb ik weer! Nog nooit meegemaakt. 35 bakken ingevoerd!’ Het OM gaat er vanuit dat R. daarmee 35 zeecontainers met cocaïne erin verstopt bedoelde. Toen de organisatie toen maar besloot om de container in de Antwerpse haven te stelen en de lading in Oss werd geopend, vonden ze alleen maar schroot. De coke was er al uitgehaald door de douane. (tekst gaat verder na de advertenties).

Vergaderschuur

De organisatie had volgens justitie een speciale vergaderplek in de schuur van Martien’s oudere broer Toon R. (55) aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Die schuur (door Martien R. “het kantoor” genoemd) is jarenlang afgeluisterd. Na november 2018 kreeg de politie een goed beeld van de criminele organisatie doordat er naast geluidsopnames ook beeldopnamen van de schuur werden gemaakt. De politie nam er vrijwel dagelijks gesprekken op, ook in het Vlaams, Engels en Spaans. Daarnaast werden woningen en auto’s afgeluisterd. In “het kantoor” spraken de verdachten over cocaïne, xtc, speed en crystal meth. Medeverdachte Siebren M. werd in april 2019 aangehouden met 99 kilo mdma in zijn auto. Een maand later werd ook drugslab opgerold in Leeuwarden, waarna de familie direct op zoek ging naar een nieuwe locatie

Afpersing

Volgens het OM waren geweld en afpersing “een regulier onderdeel van de zakelijke activiteiten”. De politie luisterde in december 2018 een gesprek af waarbij Martien R. dreigde “iemand zijn kop er af te snijden en iemand de einddatum te vervroegen”. Via een pgp-telefoon verzond R. ook een foto met de tekst: ‘Je hebt paar foutjes gemaakt, vriend. Kijk, dit is je zoon. En daarna ga je er zelf aan’.

Wapens en drugs

Naast 36 vuurwapens en grote hoeveelheden drugs die werden gevonden op het terrein van het woonwagenkamp in Oss reden de verdachten ook rond in gepantserde voertuigen en droegen ze kogelvrije vesten. Het kamp zou tevens fungeren als opslagplaats van grote sommen cash geld. Onder de vloer van de slaapkamer van Toon R. vond de politie 260.000 euro.

‘Géén godfather’

Martien R.’s advocaat Jan-Hein Kuijpers zegt dat het hele verhaal nog maar eens bewezen moet worden: ‘Er wordt veel gekletst. Mijn cliënt is geen Taghi, Holleeder of Soerel. Hij is géén godfather. Martien is publiekelijk aan de schandpaal genageld. Het is karaktermoord op mijn cliënt. Het is zeer aannemelijk dat Martien door de handelwijze van het OM op een dodenlijst terecht is gekomen.’

Andere Toon R.

Bij de eerste pro-formazitting die maandag plaatsvindt bleek ook dat justitie een andere Toon R. (de neef van Martien) zoekt als een van de zeven verdachten van de criminele Brabantse familie. Toon R. (40) werd in 2012 vrijgesproken van de liquidatie van wiethandelaar Hans van Geenen op de A73 bij Nijmegen in 2008. Justitie eiste 20 en 23 jaar cel tegen respectievelijk Toon R. en Martien R. voor de moord op de wietkweker uit Oss, maar gingen uiteindelijk vrijuit. Toon R. is momenteel voortvluchtig.

De volgende pro-formazitting in de zaak Operatie Alpha is op 14 mei.