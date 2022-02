Arrestaties in grootschalig onderzoek naar 10,9 ton coke via Antwerpse haven

Connect on Linked in

In een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die bijna 11 ton cocaïne zou hebben ingevoerd via de Antwerpse haven heeft de federale politie deze week zeven verdachten aangehouden. Het gaat om corrupte havenarbeiders.

(Foto uit archief)

Maandag en dinsdag werden zeven huiszoekingen uitgevoerd in Ekeren, Wilrijk, Sint-Niklaas, Stekene en Rijkevorsel. Daarbij werden een 31-jarige man uit Ekeren en drie anderen van 34, 34 en 36 uit Sint-Niklaas, Stekene en Rijkevorsel aangehouden. Die laatste drie zijn inmiddels onder voorwaarden vrijgelaten.

Donderdag en vrijdag zijn nog drie mannen aangehouden in de gevangenis. De hoofdverdachte is vrijdag voor de raadkamer verschenen die de aanhouding heeft bevestigd. Ook de aanhouding van de man die dinsdag aangehouden werd, is vrijdag bevestigd.

Marbella

De federale gerechtelijke politie in Antwerpen begon in juni 2020 met een onderzoek naar een criminele organisatie, waarbij een 28-jarige uit Brecht de spilfiguur zou zijn. Hij zou zijn organisatie eerst aangestuurd hebben vanuit zijn villa in het Spaanse Marbella. Door interne ruzies zou hij gedwongen zijn om vanuit Marbella te verhuizen naar Brecht.

Netwerk in kaart

De opsporingsdiensten brachten in het gerechtelijk onderzoek de structuur van het netwerk verder in beeld. De 28-jarige man zou samenwerken met twee broers uit Borsbeek en Boechout die een transportbedrijf runden. Een 31-jarige man uit Wuustwezel zou voor de opdrachtgevers cash geld en luxegoederen opslaan op verschillende locaties en zou ook zorgen voor transport van geld, drugs en cryptofoons. In totaal komen 61 verdachten in beeld.

Sleutelposities

De organisatie zou actief zijn binnen de haventerminals 1700 en 1742 en kreeg hulp van verschillende corrupte havenarbeiders. Zij zouden volgens justitie hun functie op sleutelposities hebben misbruikt om de organisatie bij te staan bij de uithalingen van de partijen cocaïne.

Tonnen cocaïne

Er zou sprake zijn van een geslaagde invoer van minstens 6,5 ton cocaïne. De betrokkenheid van de verdachten bij de inbeslagnames van in totaal 4,4 ton cocaïne kwamen eveneens in beeld. In totaal gaat het om een invoer van 10,9 ton cocaïne in dit dossier. Volgens het parket is de straatwaarde daarvan 283,4 miljoen euro.

Witwassysteem

In het uitgebreide financiële onderzoek werden onder andere 170 bankrekeningen geanalyseerd. Daaruit kwam een heel witwassysteem naar boven waarbij criminele gelden werden geïnvesteerd in transport-, bouw- en marketingbedrijven en zo opnieuw in investeringen in vastgoed, voertuig en luxeproducten.

Sky ECC

Cruciaal punt in het onderzoek is het kraken van communicatie tussen de verdachten via berichtendienst Sky ECC. Het analyseren van onderschepte berichten resulteerde volgens het OM in 82 bijkomende strafbare feiten. Die feiten handelen over de invoer van drugs, bedreigingen, ontvoeringen, witwassen, valsheid in geschriften en corruptie. Op 9 maart 2021 – de dag dat Sky ECC werd gekraakt – werd ook een eerste golf huiszoekingen uitgevoerd in dit dossier.

52 huiszoekingen

Tijdens in totaal 52 huiszoekingen werden verschillende exclusieve voertuigen waaronder een Lamborghini Urus, een Range Rover V8 supercharged en twee voertuigen met verborgen ruimtes in beslag genomen. Speurders troffen voor 639.940 euro aan exclusieve horloges (onder meer Rolex en Patek Philippe) aan, maar ook voor 186.600 euro aan juwelen. Er werd beslag gelegd op 518.525 euro.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet en bevindt zich in een eindstadium.