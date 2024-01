Arrestaties in onderzoek brandstichtingen in Brabants dorp

Connect on Linked in

Volgens de politie is er een doorbraak in het onderzoek naar brandstichtingen in het Brabantse Nuland. Woensdagmorgen zijn er twee mannen voor aangehouden. In Nuland zijn vorig jaar verschillende brandstichtingen geweest en werd een explosief gevonden.

Andere verdachten

De verdachten zijn een 32-jarige man uit Boxtel en een 41-jarige man uit Rotterdam. Wat hun precieze rol is geweest, wordt nu nader onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie heeft nog andere mogelijke verdachten op het oog.

Molotovcocktails

In september 2023 werden er molotovcocktails naar een woning en auto’s van een gezin gegooid. Dat gebeurde op de Akkerpolei in de wijk Schotsheuvel. Een auto ging in vlammen op de woning bleef gespaard, ondanks een brand bij de gevel.

Op het moment van de aanslag waren er vier volwassenen, een kleuter en een pasgeboren baby in huis.

De recherche legde in het onderzoek een verband tussen de brandstichtingen en de vondst van een explosief. Voor zo ver nu bekend worden de twee niet verdacht van het explosief. In dat onderzoek is in november iemand opgepakt.