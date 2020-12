Arrestaties in onderzoek naar Antwerpse megavangst cocaïne

Connect on Linked in

Vorige week maandag en dinsdag heeft de politie in totaal elf verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige invoer van cocaïne in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Er zijn invallen en doorzoekingen gedaan in 23 huizen, twee bedrijfspanden en drie kluizen in een bank, in respectievelijk Almere, Amsterdam, Amstelveen, Barendrecht, Hoofddorp en Rotterdam.

4.200 kilo cocaïne

De Amsterdamse recherche heeft totaal 269 kilo cocaïne, 300.000 euro aan contant geld, zestien voertuigen, één boot, luxe kleding, horloges en sieraden aangetroffen en in beslag genomen.

Het Amsterdamse onderzoek werd gestart na het aantreffen van bijna 4.200 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen op 22 april 2020. Daarbij werden toen veertien verdachten aangehouden, grotendeels afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost.

Diverse personen en bedrijven werden uitgebreid onder de loep genomen. Amsterdamse en Rotterdamse netwerken van opdrachtgevers en “facilitators” zijn daarbij in kaart gebracht.

Zo bleek uit het Amsterdamse onderzoek dat een autoverhuurbedrijf in Barendrecht mogelijk een faciliterende rol zou hebben gespeeld bij de invoer van drugs, zoals het leveren van stashlocaties en transportmiddelen met verborgen ruimtes.

In Rotterdam startten rechercheurs van de Zeehavenpolitie een onderzoek naar een mogelijk corrupte medewerker van een rederij, die een faciliterende rol zou hebben gespeeld bij de invoer van de partij drugs in België.

Eén dossier

De aangehouden verdachten variëren tussen de 20 en 33 jaar en zaten tot vrijdag 27 november in de volledige beperkingen. Gedurende de onderzoeken bleek dat de verdachten konden worden gerekend tot een één groep, waarbij elk een afzonderlijk rol bekleedde.

In het onderzoek is samengewerkt tussen de eenheden Rotterdam, Noord-Holland en Amsterdam. Het Openbaar Ministerie besloot de onderzoeken samen te voegen in één dossier, onder verantwoordelijkheid van de parketten Amsterdam en Noord-Holland.