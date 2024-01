Arrestaties voor brandstichtingen en explosies in Rotterdam en Vlaardingen

Connect on Linked in

Een 23-jarige Rotterdammer is vorige week woensdag aangehouden op verdenking van het plegen van enkele brandstichtingen en een explosie op verschillende plekken in Rotterdam en Vlaardingen. Vorige week vrijdag is in een ander onderzoek ook een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie op de Spechtstraat in Rotterdam op 5 november 2023.

De 23-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven tot onder meer een autobrand aan de Mathenesserweg in Rotterdam op 15 juni en een autobrand aan de Rodenstijn in Rotterdam op 9 juli. Daarnaast wordt hij verdacht van het veroorzaken van een explosie bij een auto in de Vossiusstraat in Vlaardingen op 9 juli 2023 en een explosie op de Soerweg in Rotterdam op 18 juli.

Voorarrest verlengd

De politie meldt maandag dat mede dankzij een tip de 23-jarige Rotterdammer naar voren kwam als mogelijke opdrachtgever. Woensdag 10 januari werd hij aangehouden. Hij is voorgeleid bij de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij nog zeker twee weken vast blijft zitten.

Vrije voeten

Op 5 november 2023 vond een explosie plaats op de Spechtstraat in Rotterdam. Het rechercheonderzoek leidde naar een 17-jarige Rotterdammer. Hij werd vrijdag 12 januari aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. Omdat hij minderjarig is, mag hij zijn rechtszaak in vrijheid afwachten.