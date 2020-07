Arrestaties voor liquidatie op straat in Marbella

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft een aantal mannen aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij de liquidatie van een Bosniër met de Servische nationaliteit, begin juni op klaarlichte dag, op straat in het centrum van Marbella.

In totaal zijn er vier mensen gearresteerd, onder hen zijn twee personen die de politie ervan verdenkt de moord te hebben uitgevoerd. Die twee en een andere man zijn in Barcelona opgepakt. De vierde arrestant is opgepakt in Marbella. Die laatste is op vrije voeten gesteld. Hij zou alleen hand- en spandiensten voor de drie anderen hebben verricht.

Het onderzoek bracht de rechercheurs al snel op het spoor van een conflict tussen criminele clans van Servische en Montenegrijnse afkomst, dat in 2014 begonnen was na het verlies van een lading cocaïne.