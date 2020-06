Liquidatie in centrum Marbella

Print This Post

In het centrum van Marbella is dinsdagmiddag op straat een man geliquideerd. Dat gebeurde bij de hoofdstraat Avenida Ricardo Soriano in het commerciële centrum van de stad. Volgens plaatselijke media werd het slachtoffer onder vuur genomen door een schutter met een machinepistool.

De schietpartij vond even na twee uur plaats ter hoogte van de Calle Arturo Rubinstein, bij een gebouw dat plaatselijk bekend is als ‘La Lavadora’, tussen de hoofdstraat en de Paseo Marítimo. Het doelwit liep op straat toen er een motor vlak bij hem stopte en één van twee personen een kogelregen afvuurde.

Vorige week was de eerste schietpartij aan de Costa del Sol na gedeeltelijke opheffing het Spaanse uitgaansverbod. Een Britse man werd met schotwonden in de benen opgenomen in een ziekenhuis.