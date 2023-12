Auto ontvoerde Hagenaar gevonden

Connect on Linked in

In Den Haag is woensdag de auto gevonden van de ontvoerde Lakshan Navaradnam (27), een VW Polo, zo meldt de politie. Navaradnam werd zondag ontvoerd in Den Haag of Wateringen toen hij van huis zijn zijn bedrijf op weg was. Hoewel lijkt vast te staan dat Navaradnam zelf niets met cocaïnehandel te maken heeft, is de achtergrond van de ontvoering een verdwenen partij cocaïne.

Door @Wim van de Pol

Volgens familie studeerde de vermiste Hagenaar in 2021 af op de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is hij eigenaar van een bedrijf in de drankensector. De familie sluit uit dat hij iets met cocaïnehandel te maken heeft en gaat uit van een vergissing.

Blinddoek

Op een video die rond is gestuurd is hij te zien met een blinddoek om, zittend op een stoel. Er zou op een video ook te horen zijn dat er op dreigende toon gesproken wordt over ‘een half uur’.

Verdwenen cocaïne

Een advocaat, die spreekt op voorwaarde van anonimiteit, en bronnen in het criminele milieu zeggen dat de achtergrond van de ontvoering een verdwenen partij cocaïne is, waar Navaradnam niets mee te maken had. Wat de reden is dat hij toch is ontvoerd is onbekend, zij gaan uit van een vergissing.

Rijnmond

Volgens de onbevestigde geruchten is er eind oktober in Antwerpen een partij cocaïne van 1,5 ton cocaïne aangekomen en ingeklaard. De zending had moeten worden doorgestuurd naar een bedrijf in de Rijnmond, maar daar is het niet aangekomen.

Meerdere groepen

Er is door de Belgische autoriteiten geen inbeslagname van de partij gemeld in Antwerpen.

Er zouden meer dan vijf groepen betrokken zijn geweest bij de zending. Een van die partijen kan de cocaïne hebben gestolen, maar het kan ook een buitenstaander zijn geweest. Mogelijk weten de betrokken partijen van elkaar ook niet wie voor de verdwijning verantwoordelijk is.

De politie zegt met een groot team de zaak te onderzoeken en onderzoekt videomateriaal dat is rondgestuurd.