‘Politie onderzoekt ontvoeringsvideo in verband met vermiste man’

De politie is bezig met onderzoek naar een video van een mogelijke ontvoering in het drugsmilieu in Den Haag van een 27-jarige man. Hierover kreeg ze een aantal tips binnen. De man is sinds zondag vermist. Het is alleen nog niet duidelijk of hij de man in de video is.

Beeld: foto van de vermiste Lakshan Navaradnam (27), uit Den Haag. Zijn familie stelt dat hij niets te maken heeft met drugshandel, waarover het gaat in het filmpje waarin een man voorkomt die op hem zou lijken. De politie onderzoekt dit nog.

Vermist

Het gaat om een circulerend filmpje van de mogelijke ontvoering van de vermiste Lakshan Navaradnam. Hij is zondagochtend voor het laatst gezien, toen hij in zijn auto vertrok bij zijn woning in Den Haag. Hij wordt vermoedelijk tegen zijn wil ergens vastgehouden.

Het slachtoffer verliet rond 10.30 die dag zijn huis aan de Vigelandstraat in Wateringse Veld in Den Haag. Hij reed weg in een zwartkleurige Volkswagen Polo voorzien van het kenteken: X-254-GJ. Deze Volkswagen Polo is ook nog niet teruggevonden.

Uit de video die van het slachtoffer is gemaakt, zou blijken dat de ontvoering te maken heeft met een verdwenen partij cocaïne. Familie van de vermiste Lakshan stelt dat hij niets met cocaïnehandel te maken heeft.

Tips

Er zijn inmiddels zeker tien tips binnengekomen over de vermoedelijke ontvoering. Het circulerende filmpje is ook bij de politie bekend, bevestigt een woordvoerder van de politie aan het AD. ‘Ja, we hebben een video ontvangen, daar doen we onderzoek naar.’ Ook Crimesite heeft de beelden uit de video gezien.

Volgens De Telegraaf zou het slachtoffer op de beelden geblinddoekt op een stoel zitten, waarbij wordt gesproken over een partij drugs.

Vergis

Er gaan volgens het AD geruchten rond dat het om een vergisontvoering zou gaan. Of dat zo is, kan de politie niet zeggen. ‘We onderzoeken meerdere scenario’s’, zegt de woordvoerder. ‘Het is duidelijk dat we ons zorgen maken. We doen uitgebreid onderzoek met een politieteam.’

De politie kreeg maandag al een aangifte binnen van de vermissing.