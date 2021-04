Bandidos-kopstuk verdachte in Belgisch onderzoek

Connect on Linked in

Bandidos-kopstuk Marco H. (54) is verdachte in een groot onderzoek van de Belgische politie, zo meldt een Limburgse nieuwssite. H. zit sinds vorige week in het Belgische Hasselt vast. H. is ook verdachte van onder meer afpersen en witwassen in het proces tegen de Limburgse tak van de motorclub dat nu loopt.

Het Belgische onderzoek heeft de naam Costa en gaat over grootschalige cocaïnehandel. in dat onderzoek arresteerde de politie vorig jaar al rum tien verdachten, onder wie de voormalige politieman Willy van Mechelen.

Marc H. is vorige week maandag in het Belgische grensplaatsje Maasmechelen opgepakt. Naast Van Mechelen zit ook Lucio Aquino vast, lid van een bekende Belgisch-Limburgse familie waarvan enkele broers in het verleden al veroordeeld werden. H. zal later dit voorjaar worden overgebracht naar Nederland zodat hij zijn proces voor de rechtbank in Maastricht kan bijwonen.

In het onderzoek Costa speelt de grootste vangst van cocaïne ooit in Europa, van ruim 11 ton.