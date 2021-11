Bandidos-leider in Marbella opgepakt voor 11,5 ton cocaïne naar Antwerpen

Connect on Linked in

De Spaanse en Belgische politie hebben in Marbella twee leiders van de Spaanse en Duitse motorclub Bandidos opgepakt voor drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De president van de Spaanse Bandidos wordt verdacht van de smokkel van 11.497 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar de Antwerpse haven. Het nieuws is maandag naar buiten gebracht door de Spaanse politie.

Nederland

Op 20 oktober vielen arrestatieteams binnen op 26 locaties in Spanje, België en Nederland. Daarbij werden vijftien arrestaties verricht, waarvan dertien in België. Bij de huiszoekingen in de provincie Malaga werden vier high-end voertuigen ter waarde van meer dan 700.000 euro in beslag genomen, luxe juwelen ter waarde van 300.000 euro, naast 17.085 euro contant geld, versleutelde mobiele telefoons en talloze documentatie.

In Marbella werden twee presidenten van de Spaanse en Duitse Bandidos opgepakt. Beiden woonden in luxe woningen op steenworp afstand van elkaar.

Arrestatiebevel

Uit onderzoek van de Spaanse en Belgische politie bleek dat de leider van de Spaanse Bandidos verdacht wordt van de smokkel van 11.497 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar België. Deze partij werd eind 2020 in beslag genomen in de Antwerpse haven. Tegen de leider van de Duitse Bandidos was door de Duitse autoriteiten een arrestatiebevel en een gevangenisstraf uitgevaardigd.

De twee Bandidos-kopstukken zijn in Marbella zijn voor de rechter gebracht om te worden uitgeleverd aan hun land van herkomst.