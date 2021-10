11 ton coke in Antwerpen: het criminele netwerk van een bejaarde ex-politiechef

Connect on Linked in

In september 2020 werd in de Antwerpse haven een recordlading van elf ton cocaïne onderschept. Een van de hoofdverdachten in het onderzoek Costa naar grootschalige cocaïnehandel is oud-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen (78). Samen met zijn zakenpartner Tom B. (51) zou hij aan het hoofd staan van een omvangrijk drugsnetwerk. Ook verschillende Limburgse Bandidos en een beruchte hooligan van Antwerp FC behoren tot de organisatie, zo schrijft de Gazet van Antwerpen.

De Gazet bracht in de weekendeditie het ‘netwerk van de Nonkel’ in kaart, waarin veel namen en dwarsverbanden de revue passeren. Van zakenpartners, chauffeurs en klanten/investeerders tot havenarbeiders/uithalers, een corrupte havenbaas, oude vrienden en raadgevers.

Guyana

De megapartij van 11.000 kilo cocaïne die op 27 september 2020 werd gevonden in de Antwerpse haven zat verstopt in vijf containers met schroot die vanuit Guyana waren aangevoerd. De vangst wordt gelinkt aan het onderzoek naar de voormalige (corrupte) politiechef Willy Van Mechelen, die kort daarna werd aangehouden door de federale gerechtelijke politie van Limburg.

Opgepakt in Nederland

Van Mechelen werd in 2002 tot vijf jaar celstraf veroordeeld omdat hij hasjtransporten zou hebben georganiseerd met zijn criminele contacten. Na zijn veroordeling vluchtte hij naar Afrika en Nederland, waar hij jarenlang in alle anonimiteit verder bouwde aan zijn criminele carrière. In 2014 werd hij op de A2 in Nederland opgepakt met 325.990 euro in een verborgen ruimte in zijn BMW. In november 2020 werd hij hiervoor veroordeeld tot vijftien maanden cel en 15.000 euro boete. Samen met hem werden nog 38 anderen veroordeeld in een groot witwasdossier.

Zakenpartner en Encrochat

Tot zijn arrestatie verbleef Van Mechelen vooral in Thailand (waar hij een vriendin heeft) en op Tenerife. De Gazet van Antwerpen schrijft dat de oud-rijkswachtbaas samen met zijn zakenpartner Tom B. uit Kasterlee aan het hoofd van het criminele netwerk staat. B. geldt als een kopstuk in het drugsmilieu, maar werd nooit veroordeeld voor grootschalige smokkel. Uit gekraakte Encrochat-berichten zou blijken dat hij opereerde onder de bijnaam “Mister Zen”. B. is actief bij het Antwerpse havenbedrijf Mexico Natie en hield zich daarnaast onder meer bezig met de export van tweedehands auto’s naar Afrika.

Bandidos

Opvallend is ook de rol van leden van de Limburgse motorclub Bandidos in het dossier. Zo zou het beruchte Bandidos-kopstuk Geert F. uit het Belgisch-Limburgse Borgloon met drie andere Bandidos-leden door agenten gezien zijn tijdens een ontmoeting met Van Mechelen en Tom B. in een Antwerpse brasserie. De Bandidos zouden in de megapartij coke hebben geïnvesteerd.

Colombiaanse contacten

Ook de voormalig vicepresident van de Limburgse Bandidos Marco H. zit als verdachte vast in de zaak. H. kan worden gezien als de rechterhand van Bandidos-president Harrie R. H. heeft goede contacten in Colombia waar hij een tijd zou hebben gewoond. Ook heeft hij een Colombiaanse vrouw. H. en R. waren vroeger lid van het beruchte Nomads-chapter van de Limburgse Hells Angels. Ze werden verdacht van de geruchtmakende drievoudige moord in Oirsbeek op hun eigen clubleden, waaronder president Paul de Vries, in 2004.

Harrie R. en Marco H. werden onlangs veroordeeld tot respectievelijk veertien en 35 maanden cel voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en openlijk geweld op leden van motorclub Red Devils in Sittard. De eerder genoemde Geert F. kreeg daarvoor tien maanden cel.

Corrupte havenbaas

In het onderzoeksdossier zijn volgens de Belgische justitie ook belangrijke rollen weggelegd voor verdachten Ludo V. en de corrupte havenbaas Philippe V.M. De eerste wordt door justitie gezien als de expediteur van Tom B. en Willy van Mechelen die uithalingen organiseerde. De tweede, Philippe V.M. had een prominente positie bij Mexico Natie en andere havenbedrijven. Hij zou er voor hebben gezorgd dat het scannen van een verdachte container een dagje werd uitgesteld, zodat de organisatie in de tussentijd een grote lading cocaïne uit de container kon vissen.

Hooligan-kopstuk

Een andere essentiële schakel in de organisatie is volgens justitie Nathan Steveniers, een zoon van de Belgische basketballegende Willy Steveniers. Nathan Steveniers is een berucht kopstuk van de harde kern van voetbalclub Royal Antwerp FC. Hij is eerder veroordeeld voor drugsdelicten en is volgens de autoriteiten gespecialiseerd in last minute-uithalingen van partijen cocaïne. Willy van Mechelen is al jarenlang bevriend met Willy Steveniers. Zijn zoon Nathan zou samen met enkele Bandidos-leden behoord hebben tot de “enforcers” van de criminele organisatie.

Vooronderzoek nog niet klaar

In het omvangrijke onderzoek Costa naar grootschalige cocaïnehandel zit ook Lucio Aquino vast, lid van een bekende Belgisch-Limburgse familie waarvan enkele broers in het verleden al veroordeeld werden. Het vooronderzoek naar de omvangrijke drugszaak is nog niet officieel afgerond. Er zijn zeker dertig verdachten, maar of die allemaal vervolgd zullen worden is onduidelijk.

