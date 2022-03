Bandidos-lid krijgt acht jaar cel voor drugssmokkel

De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag de 38-jarige Roy van H. uit Gameren en de 55-jarige Coert H. uit Sprang-Capelle tot celstraffen van vijf en acht jaar veroordeeld voor het exporteren van 48 kilo amfetamine. Dat is respectievelijk één en twee jaar minder dan geëist.

Kunsthandelaar

Van H. is ook schuldig aan de export van tien kilo cocaïne, poging tot afpersing, mishandeling en het voortzetten van werkzaamheden van de verboden motorclub Bandidos. De in november 2020 geliquideerde kunsthandelaar Herman B. (foto rechts) uit Laren was ook betrokken bij de drugstransporten. Hij was slachtoffer van poging tot afpersing door het tweetal.

Meeting

De rechtbank vindt het bewezen Van H. op 20 mei 2020 bij hem thuis een meeting hield met aanwezigen die in full colors van de motorclub gekleed waren. Ook heeft hij zelf in het openbaar kleding met uiterlijke kenmerken van de motorclub gedragen. Sinds de oprichting van de motorclub Bandidos Federatie Benelux in juni 2020 heeft verdachte de rang of functie van sergeant of arms en is hij lid van het bestuur. Bandidos MC is sinds 2020 in Nederland verboden.

Verboden vereniging

Inmiddels zijn er meerdere verdachten van verschillende verboden motorclubs voor de rechter gebracht. In een zaak tegen een Bandidos lid in Limburg eind 2021 leidde dit tot een veroordeling. De rechter in Haarlem sprak een verdachte van voortzetting verboden vereniging vrij. Daartegen is het OM in hoger beroep gegaan. Ook is een lid van Singa19 eerder dit jaar vrijgesproken. Ook in deze zaak is het OM in hoger beroep.

Het Openbaar Ministerie verwacht dat er de komende periode nog meer van dergelijke zaken zullen volgen.

De Hoge Raad zal zich uiteindelijk moeten uitlaten over de wijze waarop voortzetting verboden vereniging, moet worden uitgelegd in de praktijk.