‘Vermoorde kunsthandelaar betrokken bij twee drugstransporten’

De in november 2020 geliquideerde kunsthandelaar Herman B. (foto links) uit Laren was volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij twee mislukte drugstransporten. De man die hem volgens justitie doodschoot was “Incasso” Cees J., die op diezelfde dag ook nog een man uit Soest en daarna zichzelf doodschoot. In Zwolle was er dinsdag een rechtbankzitting waar twee mannen moesten voorkomen voor onder meer bedreiging, afpersing en mishandeling, aldus het Brabants Dagblad.

Speed

De 38-jarige Roy van H. uit Gameren en de 55-jarige Coert H. uit Sprang-Capelle waren volgens de officier van justitie betrokken bij drugstransporten net als de vermoorde Herman B.. De kunsthandelaar had in 2020 uit geldproblemen meegedaan met transporten (van 48 kilo speed en 16 kilo cocaïne) naar Zweden en Engeland, die mislukten. Daarna kreeg B. het aan de stok met de twee verdachten. Zij kwamen een aantal keren aan de deur bij B. en zijn vrouw, die uiteindelijk 112 belde. B. werd volgens de officier niet alleen bedreigd maar ook geschopt en geslagen.

EncroChat

De betrokkenheid van B. bij de drugstransporten blijkt volgens justitie uit door de politie onderschepte berichten van EncroChat. B. was verantwoordelijk voor het transport van de drugs.

De reden waarom Incasso Cees de hand aan zichzelf sloeg en Herman B. heeft doodgeschoten blijft volgens justitie onopgehelderd.

Bandidos

Tegen Van H. eiste de officier een gevangenisstraf van tien jaar. Hij wordt ook verdacht van voortzetting van de in 2020 in Nederland verboden motorclub Bandidos MC. Hij is verder nog in hoger beroep voor een zaak waarin hij bij een verkeersruzie in 2019 iemand neerstak, en de rechtbank hem tot zes jaar cel veroordeelde.

Tegen de tweede verdachte eiste de officier zes jaar cel. Beide verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Hun advocaten stellen dat de voor diens dood afgelegde verklaringen van Herman B. niet betrouwbaar zijn.