‘Bankier van de onderwereld’ na twee jaar voorarrest vrijgelaten

Bredanaar Ronald N. (56), die in april 2018 werd opgepakt omdat hij als een ‘bankier van de onderwereld’ tientallen miljoenen zou hebben weggesluisd, is na twee jaar voorarrest vrijgelaten met een enkelband. Dat bevestigt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz die de vrijlating tegenover Crimesite een ‘terechte beslissing noemt’.

Caraïben

N. was ooit bankier bij ABN AMRO en zou volgens justitie een spil zijn geweest in een netwerk van bedrijven en burgers die geld bij de fiscus weg wilden houden, crimineel en niet-crimineel geld. N. woonde al vele jaren in het buitenland, tot medio 2016 in Zwitserland en daarna op een eilandje in de Caraïben. Hij beheerde grote sommen geld van zijn clientèle bij banken en off-shore-bedrijven in de Caraïben, Liechtenstein, Panama en Zwitserland.

Gedupeerde klanten

N. werd met nog vijf anderen verdacht van witwassen, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting. Als zelfstandig vermogensbeheerder nam hij veel oude klanten mee die door hem gedupeerd zouden zijn, zoals horeca-ondernemers, advocaten, zwartspaarders en enkele mensen die volgens justitie diep in de Brabantse onderwereld zouden zitten. Dat laatste wordt door N.’s advocaat bestreden. In het dossier 26Staaldiep zitten achttien personen die zeggen gedupeerden te zijn. Vermoedelijk heeft N. miljoenen euro’s van zijn klanten verduisterd. Dit deed hij door het vermogen van klanten als onderpand te gebruiken voor leningen.

Vluchtgevaar

De schorsing van de voorlopige hechtenis van de oud-bankier door de rechtbank is een doorn in oog van het Openbaar Ministerie. Die verzette zich eerder tegen schorsing, omdat er sprake zou zijn van vluchtgevaar. Het OM wilde een borgsom van een half miljoen euro, maar de rechtbank wees dat af. Advocaat Yehudi Moszkowicz zegt over de vrijlating van N. tegenover Crimesite: ‘Een terechte beslissing van de rechtbank. Cliënt heeft niet meer gedaan dan wat Zwitserse banken sinds jaar en dag doen. Het wordt tijd dat het OM de focus gaat verleggen op de zwartspaarders in deze zaak.’

De inhoudelijke behandeling van de zaak rond de ‘onderwereldbankier’ staat gepland op 30 november en 1 december.