Bedrijf voor de tweede keer doelwit explosief

Bij een autobedrijf in Schiedam is in de nacht van dinsdag op woensdag een aanslag geweest met een explosief. Dat gebeurde rond 01.00 aan de Koolhavenstraat in Schiedam. De schade bleef beperkt en er is niemand gewond geraakt.

(Beeld JBMedia)

Er is een geïmproviseerd explosief gebruikt dat was gefabriceerd van zwaar vuurwerk (Cobra) en een flesje met brandbare vloeistof. De ontploffing was bij de deur van het pand die door vlammen een beetje is zwartgeblakerd.

Bij het bedrijf was op 21 juni ook al een incident. Toen raakten ramen beschadigd door een zelfgemaakt explosief. Het pand werd toen gesloten en dichtgetimmerd.