Bekende Belgische strafpleiter veroordeeld tot celstraf

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de bekende Belgische strafpleiter Pol Vandemeulebroucke in hoger beroep veroordeeld tot een jaar cel. Het hof concludeert net als eerder de rechtbank dat Vandemeulebroucke zich schuldig heeft gemaakt aan lidmaatschap van een criminele organisatie maar hij krijgt wel minder straf. De Gazet van Antwerpen schrijft dat de advocaat verdachte was in een groot naar cocaïnehandel.

Een groep rond de Albanese hoofdverdachte Uka G. (53) zou grote partijen importeren via de haven van Antwerpen. Uit afgetapte telefoongesprekken rees een verdenking tegen Vandemeulebroucke. De contacten van advocaat Pol Vandemeulebroucke met de Albanees waren geen ‘reguliere advocaat-cliënt-relatie’, aldus het hof van beroep.

Nadat er een cocaïnetransporten was misgelopen leek Vandemeulebroucke deel van de criminele groep te zijn nadat er spanningen in het milieu waren ontstaan. Hij nam contact op met een journalist van de Gazet van Antwerpen met de vraag of die kon informeren of de drugs in beslag genomen waren. Het parket bevestigde de drugsvangst en er verscheen een artikel in de krant.

Het hof concludeert dat het zeer waarschijnlijk is dat Vandemeulebroucke geld voor zijn onderzoek heeft ontvangen. In gesprekken tussen G. en Vandemeulebroucke ging het volgens de politie nadien over een ‘dikke enveloppe’.

De advocaat is al drie keer eerder beschuldigd van doorspelen van gevoelige informatie naar criminelen.