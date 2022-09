Bekende Instagrammer Hushpuppi sluit deal voor lagere celstraf

Connect on Linked in

De Amerikaanse regering heeft een deal gesloten met de Nigeriaanse internetfraudeur Hushpuppi die terechtstaat in de Verenigde Staten. De gevangenisstraf van Ramon Abbas (38), in de volksmond bekend als Hushpuppi, is teruggebracht tot elf jaar.

Goede schoonmaker

De bekende Instagrammer Hushpuppy had een beroep gedaan op de Amerikaanse rechter Otis Wright om een lichtere gevangenisstraf te krijgen omdat hij een van de beste schoonmakers zou zijn in de gevangenis in Central Valley waar hij sinds zijn arrestatie in 2021 in voorlopige hechtenis zit. Ook onderhoudt hij goede contacten met andere gevangenen.

Op 21 september staat de uitspraak in de strafzaak tegen Hushpuppi gepland. Aanklagers in de VS hebben een federale rechter gevraagd om Hushpuppi te veroordelen tot elf jaar gevangenisstraf. Na zijn vrijlating komt hij drie jaar onder toezicht te staan.

‘Ander mens’

In een memorandum dat op 5 september werd ingediend, verklaarde zijn advocaat Louis Shapiro: ‘Hij is momenteel in zijn gevangenis bezig met het schoonmaken van ramen en douches, waarvoor hij uitstekende persoonlijke evaluaties heeft gekregen.’ Shapiro zei dat zijn cliënt in de gevangenis een ander mens was geworden en een lichtere straf van ongeveer twee jaar gevangenisstraf zou moeten krijgen. Hushpuppi’s advocaat merkte verder op dat zijn cliënt drie minderjarige kinderen heeft in Londen, de VS en Dubai om voor te zorgen, evenals zijn zieke ouders in Nigeria.

Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben beraadslaagd over de passende straf voor Hushpuppi. Het OM eist elf jaar celstraf en 2,2 miljoen dollar aan restitutie en boetes.

Dubai

Hushpuppi werd in juni 2020 gearresteerd in Dubai op verzoek van de FBI en later overgeleverd naar de gevangenis in de VS terwijl zijn proces voortduurde. Hij wordt verdacht van een cyberscam waarbij 430 miljoen dollar zou zijn buitgemaakt.

Op Instagram hield hij zijn 2,4 miljoen volgers nauwgezet op de hoogte van zijn extreem luxueuze uitgavenpatroon. Zijn twaalf sportwagens werden in beslag genomen. In zijn appartement werd meer dan 37 miljoen dollar aan cash gevonden.