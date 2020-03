Bekende ‘tonprater’ Frank Schrijen uit Boxmeer om het leven gebracht

Connect on Linked in

De man die zondagavond dood werd gevonden in zijn huis in de Steenstraat in Boxmeer, is Frank Schrijen (56). De politie meldt maandagochtend dat hij door geweld om het leven is gekomen. Schrijen was al decennia lang bekend als ‘tonprater’ (amateurcabaret tijdens carnaval) in Boxmeer en omgeving.

Reputatie

Dit jaar was het exact veertig jaar geleden dat Schrijen zijn debuut als tonprater maakte tijdens de pronkzitting in Boxmeer. Hoe de man om het leven is gekomen en wat het motief is voor de moord is nog onbekend. Schrijen stond bekend om zijn humor en was door velen geliefd in Boxmeer waar iedereen hem kende.

Hij wordt herdacht op sociale media, maar er gingen ook al lang verhalen rond dat hij een andere kant had. Schrijen stond bekend als homoseksueel en had volgens sommige ingewijden een bedenkelijke reputatie. Zo gingen in het dorp al lang verhalen rond dat hij contacten zou hebben met jonge mannen die hij soms mee naar huis nam.

Volgens een politiewoordvoerder is het technisch onderzoek nog in volle gang. In de loop van de ochtend verwacht de politie meer details bekend te kunnen maken.

Derde geweldsincident

Het is het derde geweldsincident binnen anderhalve week in het doorgaans zo rustige Noord-Brabantse dorp. Zo werd woensdagavond een man neergestoken tijdens een woningoverval aan de Boterbloem en werd op 21 februari een 49-jarige man neergestoken in of bij een shoarmatent aan het Raadhuisplein.