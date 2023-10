Bekentenis Joran gepubliceerd door rechtbank Alabama

Connect on Linked in

Joran van der Sloot´s bekentenis van de doodslag op Natalee Holloway en details van zijn deal met justitie in Amerika, zijn door de rechtbank in Alabama openbaar gemaakt. Crimesite publiceert de stukken integraal.

Door Vincent Verweij

Gisteren werd Joran van der Sloot tot 20 jaar celstraf veroordeeld wegens afpersing van Beth Holloway, de moeder van Natalee, die in 2015 spoorloos verdween op Aruba. Joran probeerde geld te verdienen met een verzonnen verhaal waarbij hij de zogenaamde vindplaats aan de moeder van Natalee zou aanwijzen in ruil voor 250.000 dollar. Hij ontving daadwerkelijk een voorschot van $25.100, maar de FBI keek mee met de deal en sindsdien was Joran verdachte van afpersing.

Plea bargain

De veroordeling gisteren was het resultaat van een zogenoemde plea bargain, waarbij Joran schuld bekende om strafvermindering te krijgen. Bovendien hoeft hij de Amerikaanse straf niet uit te zitten na afloop van zijn tijd in Peru, maar loopt deze parallel. Mocht Joran nog 20 jaar worden vastgehouden in Peru, voor de moord op Stephany Flores, dan is zijn Amerikaanse straf dus meteen ingelost. Details van de deal zijn inmiddels openbaar gemaakt door de rechtbank in Alabama.

Plea Agreement of Joran van der Sloot in the Holloway extortion case by Crimesite.nl on Scribd

Als onderdeel van de deal was Joran verplicht details te noemen over de avond van haar verdwijning. Tussen de rechtbankstukken bevindt zich ook zijn bekentenis. Die blijkt afgelegd tegenover Kevin Butler, de advocaat die door de rechtbank aan Joran was toegewezen. Hieronder de verklaring:

Joran van der Sloot confess… by Crimesite.nl

In de verklaring zegt Joran dat hij op het strand met haar zoende en aandrong op verdergaand seksueel contact. Natalee weigerde dat en gaf hem een trap in zijn kruis. Daarop trapte hij haar in het gezicht waardoor ze bewusteloos raakte. Vervolgens pakte hij een betonblok dat op het strand lag en sloeg hij haar op het hoofd. ´I smashed her head completely´, aldus Joran.

In zee

Hij sleepte haar lichaam in zee, totdat hij met zijn knieën onderwater stond. En hij liep naar huis. Deskundigen hebben inmiddels hun twijfel geuit bij deze nieuwste verklaring van Joran van der Sloot. Op het strand bij de Fishermans Huts, waar zich dit zou hebben afgespeeld, is destijds uitgebreid politieonderzoek gedaan. Er zijn geen forensische sporen gevonden, zoals bloed. Ook op de kleding van Joran is niets aangetroffen. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat een lichaam dat in ondiep water wordt achtergelaten, niet de volgende dag zou zijn gevonden.

Tactische zet

De vraag is of deze ´bekentenis´ van Joran wel de waarheid is. Hij heeft inmiddels minstens 8 verschillende versies verteld van wat er zich die avond heeft afgespeeld. Deze laatste verklaring levert hem bovendien een groot juridisch voordeel op. Door de plea bargain kan hij op zijn 57e een vrij man zijn, terwijl een veroordeling zonder deal hem tot zijn 80e in de gevangenis zou kunnen houden.