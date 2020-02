Belastingambtenaar krijgt vier jaar voor meewerken aan cocaïne-smokkel

Connect on Linked in

De rechtbank Rotterdam heeft maandag de verdachten in het zogeheten Dobrisic-onderzoek veroordeeld tot gevangenisstraffen tot negen jaar, voor “Opa Frits” Bridjanand B. (54). Twee medeverdachten kregen acht en zeven jaar. Belastingambtenaar Willem P. (41) kreeg vier jaar cel. Hij voorzag volgens de rechtbank de criminele organisatie van informatie, onder meer bij een afpersing.

Dochters

De dochters van Opa B., zijn ex-partner en een andere verdachte zijn veroordeeld tot werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen. Volgens de rechtbank hielden de verdachten zich in een criminele organisatie bezig met invoer van cocaïne, omkoping, witwassen en afpersing. Eén van de mannen is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. Hij is wel veroordeeld voor het medeplegen van de invoer van 40 kilo cocaïne.

De straffen zijn lager dan die het landelijk parket wilde laten opleggen, tegen Opa Frits was 12 jaar cel geëist.

Ambtsgheheim

De rechtbank veroordeelde drie van de verdachten ook voor het medeplegen van de invoer van de 171 kilo cocaïne. De rechtbank achtte voor twee van hen ook bewezen verklaard dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan het uitlokken van een poging tot afpersing. In één geval, een ambtenaar van de belastingdienst, is volgens de rechtbank bovendien schending van het ambtsgeheim bewezen verklaard. De rechtbank in haar vonnis: ‘De verdachte heeft zijn ambtelijke positie ingezet om zware, georganiseerde criminaliteit te faciliteren.’

Naima

Onderzoek Dobrisic is een afsplitsing van een veel groter project dat het Openbaar Ministerie naar grootschalige cocaïnehandel doet. In Dobrisic komt naar voren dat de verdachten de Nederlander Roger “Piet Costa” P. (48) kenden en ook contacten met hem hadden. In 2017 krijgen politie-observanten hem in beeld als hij contact maakt met Gerrit G., een douanier die in een andere zaak een paar jaar geleden veroordeeld werd tot een celstraf wegens cocaïnehandel.

Opvallend is dat er in het dossier ook een vermelding is van de afgelopen najaar in Amsterdam verdwenen Naima Jillal. De politie vermoedt dat zowel Jillal als P. een grote rol spelen (of speelden) in de internationale cocaïnehandel.