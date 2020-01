OM wil 12 jaar cel voor “Opa Frits” wegens cocaïnehandel

Tegen de 54-jarige Bridjanand B. alias “Opa Frits” uit Spijkenisse heeft het Openbaar Ministerie donderdag voor de rechtbank Rotterdam 12 jaar gevangenisstraf geëist wegens handelen in grote partijen cocaïne.

Duizenden pagina’s

De officieren van justitie van het landelijk parket eisten tegen vier medeverdachten straffen van 11, 10, 8 en 4 jaar. Deze mannen zijn veertigers en komen uit Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Bergen op Zoom en Naaldwijk. Tegen drie van de verdachten eiste het OM ook geldboetes van 25.000 euro. Het strafdossier beslaat in de periode 2016-2018. Onder leiding van B. zouden vele cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika naar de Rotterdamse haven zijn vervoerd. De verdenkingen beslaan ook: witwassen, het bezit van wapens en munitie, afpersing, openlijk geweld en omkoping.

Volgens de officieren van justitie had de misdaadorganisatie ook contact met corrupte douaniers (“strepen”) die containers met cocaïne doorlieten. Eén van de verdachten is medewerker van de Belastingdienst. Hij zou bedrijven hebben uitgezocht die bij de cocaïne importen zouden kunnen worden gebruikt.

Naima

Het onderzoek ben volgens het dossier in 2016 op basis van anonieme informatie van de inlichtingendienst van de politie over Bridjanand B..

Opvallend is dat er in het dossier ook een vermelding is van de afgelopen najaar in Amsterdam verdwenen Naima Jillal. Zij wordt door de politie gezien als een contact van Roger “Piet Costa” P. (48) en wordt in 2017 in zijn gezelschap gezien. De politie vermoedt dat Piet Costa onder meer vanuit Costa Rica partijen cocaïne naar Nederland heeft verstuurd. In de zaak van “Opa Frits” is hij niet gedagvaard. De politie registreerde in het onderzoek naar Bridjanand B. overigens een ontmoeting tussen “Piet Costa” en Gerrit G., een douanier die in een andere zaak een paar jaar geleden veroordeeld werd tot een celstraf wegens cocaïnehandel.

Rockanje

Het bewijs tegen Opa Frits B. en medeverdachten ziet het Openbaar Ministerie vooral in ontsleutelde pgp-berichten en afgeluisterde (telefoon)gesprekken waarin de verdachten spreken over drugs maar ook over de bestelling van een machinepistool met extra munitie en handvuurwapens met en zonder geluiddemper. Met meer dan 110.000 euro uit de opbrengsten van de drugshandel is vermoedelijk een chalet op een vakantiepark in Rockanje gefinancierd.

Bananen

Er is in 2017 een partij van 171 kilo cocaïne in beslag genomen in een loods in het Zuid-Hollandse dorp Vierpolders. Daarnaast zijn vermoedelijk tot twee keer zendingen cocaïne van 40 en 17 kilo uit dozen met bananen gehaald bij een fruitbedrijf. Het onderzoek leidde in 2018 tot aanhouding van de verdachten, die in de loop der tijd op vrije voeten kwamen.

De behandeling van de zaak wordt de komende dagen voortgezet met de pleidooien van de advocaten. In een vervolg op dit strafproces zullen tot begin februari nog negen andere verdachten terecht staan. De rechtbank doet naar verwachting op 17 februari uitspraak.