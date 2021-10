België: opnieuw Albanese cocaïnebende opgerold

Connect on Linked in

Bij een grote politieactie in de regio Brussel heeft de Belgische justitie 64 leden van een cokebende opgepakt. Opvallend daarbij is dat het merendeel van de verdachten van Albanese komaf is. Vorige week werd in en rondom Luik ook al een Albanese cocaïnebende opgerold. Toen werden 27 mensen gearresteerd.

1 miljoen euro cash

De politieoperatie dinsdag was van een ongekende omvang. 1100 politiemedewerkers deden er aan mee, waarbij 100 huiszoekingen werden verricht. Er werd 1 miljoen euro aan cash gevonden en 6 cocaïnewasserijen ontmanteld. Verder werden onder andere 57 auto’s, luxegoederen (Louis Vuitton- en Dior-tassen, Rolex- en Bulgari-horloges) en een grote hoeveelheid gouden munten in beslag genomen. De bende beschikte ook over allerlei apparatuur, zoals drones, gps-trackers, stoorzenders en voortstuwingsmotoren voor duikers.

Algerijn

Volgens De Standaard is een van de kopstukken van de opgerolde bende de Algerijn Abdewahab G., die in 2006 al eens vier ton cocaïne België zou hebben binnengesmokkeld. De man werd in 2008 vrijgesproken wegens een procedurefout. Onder de verdachten bevinden zich ook enkele Colombianen. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat de bende achter een onopgeloste moord op een Albanese man in Brussel zou zitten, aldus De Standaard.

Banden met de ‘Ndrangheta

Het criminele netwerk importeerde de cocaïne vanuit Zuid-Amerika per zeecontainer of privéjet. De drugs werden vervolgens uitgevoerd naar Italië, Duitsland, Zweden, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en Portugal. De politie vermoedt dat de bende banden heeft met de ’Ndrangheta, de Calabrese maffia, in Italië.

Encrochat en Sky ECC

De Albanese cokebende kwam in het vizier van de Belgische autoriteiten via gekraakte Sky ECC- en Encrochat-berichten. Die ontsleutelde communicatie leverde alleen de afgelopen week al 4 grote politieacties op in België. Volgens de Belgische justitie hebben de gekraakte Sky ECC-berichten tot totaal 275 onderzoeken geleid. Daarbij zijn 455 verdachten aangehouden. Ook zijn verschillende witwaskanalen blootgelegd, vooral via belastingparadijzen.

77.000 kilo cocaïne

In de berichtgeving over de Sky ECC-operaties meldt de politie ook dat er dit jaar tot nu in België 77.000 kilo cocaïne in beslag is genomen.