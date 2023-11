Belgisch moordonderzoek heropent na ontdekken identiteit vrouwelijk slachtoffer

Connect on Linked in

Een doorbraak in een 31 jaar oude Belgische moordzaak. De identiteit van een in 1992 vermoorde vrouw is door de inzet van een internationale campagne bekend geworden. Het gaat om de vermiste Rita Roberts uit Wales.

Dankbaar

Een tot nu toe onbekende vrouw die op 3 juni 1992 vermoord in Antwerpen werd gevonden blijkt de destijds 31-jarige Rita Roberts uit Wales. Dit meldt de politie dinsdag. ‘Haar nabestaanden zijn dankbaar dat eindelijk duidelijk is wat er met hun geliefde is gebeurd’, schrijft ze in een bericht.

Justitie in België heeft het onderzoek heropend en vraagt ook Nederlandse burgers om hulp. Er zijn aanwijzingen dat Rita Roberts vlak voor haar dood ook in Nederland is geweest.

Zaken

Mei 2023 organiseerden de Nederlandse, Duitse en Belgische politie samen met Interpol een campagne met de naam ‘Operation Identify Me’. Op initiatief van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de Nederlands politie werden 22 zaken uit de deelnemende landen via een website voorgelegd aan het internationale publiek.

In alle zaken waren de slachtoffers ongeïdentificeerde meisjes of vrouwen die vermoedelijk door geweld om het leven waren gekomen. Aan de campagne werkten ook bekendheden als Carice van Houten, S10, Regina Halmich en Veerle Baetens mee.

Nabestaande

Snel na de lancering van de campagne in mei 2023 meldde een nabestaande van Rita Roberts zich bij de politie. Dit familielid had de tatoeage van de Antwerpse onbekende vrouw in de Britse media gezien en herkende deze direct.

Na onderzoek heeft justitie in België vastgesteld dat het inderdaad om de 31-jarige Rita Roberts uit het Verenigd Koninkrijk gaat. Op 6 mei 1992 ontvingen de nabestaanden voor het laatst een brief van haar. Daarna bleef het stil, totdat een familielid in het opsporingsbericht de opvallende bloementattoo herkende.

Wreed

De nabestaanden zijn door de Belgische justitie nauw betrokken bij het onderzoek afgelopen maanden. ‘Het nieuws was schokkend en hartverscheurend’, laat een woordvoerder van de familie in het Verenigd Koninkrijk de politie weten. ‘Onze gepassioneerde, liefhebbende en vrijgevochten zuster werd op wrede wijze weggenomen. We vinden geen woorden om het verdriet dat we toen voelden en nog steeds voelen echt te beschrijven. Hoewel het nieuws moeilijk te verwerken is, zijn we wel ongelooflijk dankbaar dat we nu tenminste weten wat er met Rita is gebeurd. Rita was een mooi persoon die dol was op reizen. Ze hield van haar familie, vooral van haar neefjes en nichtjes, en ze wilde altijd al een eigen gezin hebben. Ze kon een kamer opvrolijken door haar aanwezigheid, en waar ze ook ging, ze was het leven en de ziel van het feest. We hopen dat waar ze nu ook is, ze vrede heeft.’

Onderzoek hervat

Nu ruim dertig jaar later duidelijk is wie het Antwerpse slachtoffer is, kan ook het onderzoek worden hervat. De politie vraagt iedereen in België en ook in Nederland die Rita destijds heeft gekend om contact op te nemen met de politie.

De politie heeft een foto van de vrouw vrijgegeven zodat duidelijk is hoe Rita er destijds uitzag. Er zijn aanwijzingen dat Rita Roberts ook enige tijd in Nederland heeft doorgebracht. De zaak komt daarom dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht uitgebreid aan bod.

