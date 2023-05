Internationale zoektocht naar 22 vermoorde meisjes en vrouwen (UPDATE)

Connect on Linked in

Het Duitse Bundeskriminalamt, de Federale Politie in België en de Nederlandse politie lanceren samen met Interpol een campagne om 22 onbekende meisjes en vrouwen te identificeren. Van vrijwel allemaal is het zeker dat ze met geweld om het leven zijn gekomen.

Tussen 1990 en 2010

Interpol noemt de campagne: Identify Me en geeft online-informatie over alle zaken. De vrouwen zijn waarschijnlijk vermoord in België, Duitsland en Nederland. Op de lijst staan negen Nederlandse zaken. De politie geeft van elke zaak een overzicht van de beschikbare informatie, naast foto’s van gezichtsreconstructies en van sieraden en kledingstukken van de vermoorde vrouwen en plaatsen delict.

De meeste zaken spelen zich af tussen 1990 en 2010, de meest recente is een Belgische zaak uit 2019.

Frustreren

Mede omdat de vrouwen vermoedelijk afkomstig zijn uit andere landen dan waar ze zijn aangetroffen, is het nooit gelukt hun identiteit te achterhalen. De politie vermoedt dat sommige vrouwen bewust in een ander land zijn achtergelaten om het politieonderzoek te frustreren. De politie hoopt dat alsnog familieleden, vrienden of andere bekenden van de slachtoffers naar voren treden met informatie.

In koffers en tassen

De Nederlandse zaken die de politie onder de aandacht brengt zijn onder meer die van het “Heul-meisje”. Zij werd op zondag 24 oktober 1976, vlak bij voormalig parkeerplaats De Heul, langs snelweg A12 bij Maarsbergen, door wandelaars ontdekt. Haar lichaam was verstopt onder aarde en takken.

Andere zaken zijn: het meisje van Teteringen (1990), een vrouw in de Amsterdamse Lauriergracht (1992), en een vrouw in het Belgisch-Nederlandse natuurgebied Het Zwin (1994).

In 1995 vond de politie alleen de romp van een vrouw in het water in Amstelveen. In Amsterdam-West werd na een brand op een woonbootje aan de Jacob van Lennepkade in 1998 een onbekende vrouw gevonden (zie foto boven). Een andere vrouw werd in 1999 gevonden in het riviertje de Gaasp bij Amsterdam-Zuidoost. Haar lichaam was in een industriële afvalcontainer gestopt en deels in beton gegoten.

In het Amsterdamse IJ is op 17 mei 2004 een grote tas met alleen het onderlichaam van een vrouw gevonden. En in de herfst van 2005 werd het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen in een rode koffer in de Thorbeckesingel, midden in een woonwijk in Schiedam.

Dutroux, Nihoul en anderen

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig liepen in België onderzoeken naar onder meer Marc Dutroux, die handelden over de moord op meisjes. Dutroux werd veroordeeld. Het onderzoek tegen anderen werd gestaakt.

Een mede-verdachte van Dutroux was Michel Nihoul, een zakenpartner van Dutroux. Hij werd vrijgesproken van de zaken waarin Dutroux werd verdacht (hij was gezien in de buurt van een zwembad waar een slachtoffer werd ontvoerd). De naam van Nihoul, en die van anderen, doken ook op in andere onderzoeken naar in België verdwenen of vermoorde meisjes, zoals in dat van de op gruwelijke wijze in Brussel omgebrachte Christine van Hees.

Deze zaken komen niet voor in de internationale campagne, die alleen anonieme slachtoffers betreft.

Aan de internationale campagne doen bekende actrices mee, zoals Carice van Houten en Veerle Baetens.