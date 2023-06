‘Belgische drugscriminelen wilden in beslag genomen drugs gewapend terughalen’

Connect on Linked in

Een groep Belgische drugscriminelen is vorig jaar van plan geweest met automatische wapens een loods van de douane in Antwerpen te overvallen, om een in beslag genomen partij drugs terug te krijgen.

In beslagname

Vorige week zijn in deze zaak elf verdachten opgepakt. Dat meldt de Gazet van Antwerpen. Het onderzoek van de politie begon met de inbeslagname van een ruim 6000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen, in oktober 2022. De blokken met drugs waren verdeeld over twee containers, die met een schip vanuit Suriname waren vervoerd.

In de gaten

De in beslag genomen cocaïne werd in afwachting van de vernietiging tijdelijk opgeslagen in een loods van de douane in Antwerpen. De volgende dag stelde de douane vast hoe een duo de opslagplaats in de gaten hield en foto’s nam.

De twee mannen konden wegvluchten, maar hun mobiele telefoons werden wel onderschept. Bij het onderzoeken hiervan bleek dat er plannen zouden zijn om de opslagplaats te overvallen. Daarvoor zou de criminele organisatie kalasjnikovs willen gebruiken.

Loods

Tijdens het onderzoek kreeg de politie in België ook een loods in Sint-Lenaarts in beeld. In de nacht van 16 oktober 2022, toen de cocaïne onderschept werd, zou de criminele organisatie daar chauffeurs en handlangers naartoe hebben gestuurd om de uithaling te organiseren en uit te voeren.

Tijdens huiszoekingen werden kalasjnikovs, kogelwerende vesten en vijftien blokken cocaïne met een gewicht van zeventien kilogram aangetroffen. Tussen de gearresteerde personen zaten ook mensen die in de haven van Antwerpen werkten, aldus de Gazet van Antwerpen.

De Surinaamse autoriteiten ontkenden overigens na de inbeslagname van de 6000 kilo drugs in oktober vorig jaar, dat deze uit Suriname afkomstig was.