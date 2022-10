Surinaams OM: container met 6 ton cocaïne kwam niet uit Suriname

Connect on Linked in

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft in een persbericht verklaard dat berichten over een vangst van 6.000 kilo cocaïne die in Suriname was verscheept niet juist kunnen zijn. Vorige week werd die vangst in verschillende media gemeld, op basis van informatie van de Belgische tegenhanger van de FIOD, de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD). De strekking van de berichten was dat deze drugszending zou zijn aangetroffen in tankcontainers die afkomstig waren uit Suriname.

Geen export

Volgens het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft het Justitieel Interventie Team (JIT) onderzoek naar de zaak gedaan bij de diverse verschepingsmaatschappijen die opereren op het terrein van de Jules Sedney Haven in Paramaribo. Daarbij is komen vast te staan dat er geen export van dit type container is geweest naar België of elders in Europa.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie laat weten dat aan de bevoegde autoriteiten in België nadere informatie zal worden opgevraagd met betrekking tot de drugsvangst.

Vliegtuigjes

Deze week werd in de containerhaven van Paramaribo een kleine 100 kilo cocaïne in beslag genomen. In het ontoegankelijke Surinaamse binnenland droppen vliegtuigjes regelmatig voorraden cocaïne die zijn ingevlogen vanuit Brazilië of Colombia.

Half september maakte Suriname bekend dat het mogelijk juridische stappen tegen Netflix zal ondernemen omdat het land in een Netflix-serie als narcostaat wordt weggezet.

Zie ook:

Drugsveroordeelde Radj O. door Nederland uitgeleverd aan Suriname