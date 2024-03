Belgische Hof van Cassatie onderzoekt veroordeling Greg Remmers

Print This Post

De in het liquidatieproces Eris veroordeelde Vinkeveense “godfather” Greg Remmers (75) is vrijdag naar Brussel overgebracht. Hij zal daar worden gehoord door het Belgische Hof van Cassatie.

Verklaring

Een betrouwbare bron meldt aan Crimesite dat het Hof zich buigt over de afpersingszaak waarin Greg Remmers zowel door de rechtbank als in hoger beroep werd veroordeeld tot vier jaar cel. Remmers ging in cassatie omdat hij de authenticiteit van een getuigenverklaring tegen hem betwist.

Verprutst

In 2021 kreeg Remmers van de Antwerpse rechtbank vier jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de afpersing van een juwelier. Een groep leden van een Nederlandse motorclub eiste samen met Remmers 1,8 miljoen euro van de man. De juwelier zou een eerdere witwastransactie hebben verprutst.

In het bewijs tegen Greg Remmers speelt een getuigenverklaring tegen hem een belangrijke rol: ‘die ouwe’ zou de opdracht hebben gegeven. Remmers heeft aanwijzingen aangedragen die deze verklaring in twijfel trekken.

Ten behoeve van het onderzoek van het Hof zal Remmers zeven weken in Belgische detentie verblijven.

Zes jaar

Voor de rechtbank eiste het Openbaar Ministerie in het Eris-proces in 2022 levenslang omdat hij met leden van motorclub Caloh Wagoh verschillende moorden zou hebben laten uitvoeren. De rechtbank kwam echter alleen tot een veroordeling voor lidmaatschap van een criminele organisatie en een celstraf van zes jaar en negen maanden. Begin deze maand eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep opnieuw levenslang tegen Remmers.

Greg Remmers is de vader van Jesse Remmers, die in het Passage-proces tot levenslang is veroordeeld voor het uitvoeren van een serie liquidaties.