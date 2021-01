Greg R. (72) veroordeeld tot vier jaar cel voor afpersing Antwerpse diamantair

Connect on Linked in

Greg R. (72), kopstuk van motorclub Caloh Wagoh, is maandag in de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel voor het afpersen van een Antwerpse diamantair. Hij eiste samen met enkele Nederlandse motorclubleden 1,8 miljoen euro van de juwelier. De groep zou het bedrag tegoed hebben voor een eerder mislukte witwasoperatie, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De straf is conform de eis van vier jaar die het parket in september vroeg.

Motorclubleden

De Antwerpse juwelier E.A. deed in januari 2019 aangifte van afpersing bij de politie. E. A. had een afspraak gehad met Mikel F. in ­Hotel Leopold. F. was vergezeld van vijf mannen die de juwelier duidelijk maakten dat ze een schuld van 1,8 miljoen euro kwamen innen. Ze zeiden dat ze dat deden in opdracht van Greg R. Volgens de diamantair waren de mannen leden van Caloh Wagoh en Satudarah.

Luxe horloge

E. A. weigerde te betalen. Met een luxe horloge van 13.000 euro als onderpand en een nieuwe afspraak gaven de motorclubleden hem wat bedenktijd. De juwelier stapte naar de politie omdat de afpersers dreigden zijn familie iets aan te doen.

Toen bij de volgende ­afspraak rechercheurs in de hotellobby zaten, werden Mikel F. en Lucas R. opgepakt. Greg R. zat toen al in detentie op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties in de Caloh Wagoh-zaak (het Eris-proces), waarvan de inhoudelijke behandeling gepland staat voor augustus 2021. Tijdens een verhoor over de afpersing beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Bekentenissen

Volgens de Antwerpse rechtbank zijn alle verdachten schuldig. Dat blijkt uit onder meer de bekentenissen van enkele verdachten en gsm-berichten. Greg R. krijgt vier jaar cel. Vijf medeverdachten krijgen celstraffen tot 40 maanden. De straf tegen Lucas R. valt lager uit; tegen hem was dezelfde straf (vier jaar) geëist als tegen Greg R. De Antwerpse diamantair Mozes F. (50) krijgt één jaar cel voor het doorsturen van het adres van zijn collega E. A. aan de afpersers.

Witwassen

Mozes F. verklaarde hoe hij in 2006 met E. A. drugsgeld witwaste. Na een arrestatie en veroordeling was het geld weg en kwamen er bij hem schuldeisers over de vloer, die door Greg R. waren gestuurd. Juwelier E. A. was nooit in de zaak vervolgd en moest in totaal nog 1,8 miljoen betalen. Mozes F. zegt R. en een Colombiaan bijna 900.000 euro te hebben betaald.

De leden van Caloh Wagoh en Satudarah waren in het hotel aanwezig om de druk op de ketel op te voeren. De ene groep kwam voor de schuld die openstond bij Greg R., de andere voor het innen van een bijkomende schuld van 300.000 euro die Mozes F. en E. A. zouden hebben bij Colombianen.