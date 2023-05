‘Belgische justitie eist 20 jaar tegen “Bolle Jos”’

Connect on Linked in

De Belgische justitie wil 20 jaar cel voor de Nederlandse verdachte drugsbaron ‘Bolle’ Jost Leijdekkers. Hij zou met zijn organisatie voor een half miljard aan cocaïne hebben gesmokkeld.

Leiders

Het Algemeen Dagblad bericht donderdag dat Leijdekkers door de Belgen wordt gezien als de man die tussen 2017 en 2021 samenwerkte met twee vermeende leiders van een Belgische drugsbende, Dries L. en David C. De criminelen zouden met elkaar in die periode zo’n 15.000 kilo cocaïne illegaal hebben doorgevoerd.

Cel

Justitie wil voor de twee Belgische leiders vijftien jaar cel. Voor Leijdekkers wil ze zelfs 20 jaar gevangenisstraf. Bolle Jos zit vermoedelijk ondergedoken in Turkije. Hij verscheen niet in de rechtszaal. Zijn Nederlandse advocaat Guy Weski wil verder niet op de zaak reageren. Hi kwam tijdens de rechtszaak ook niet in actie.

Gouden tip

Leijdekkers is de meest gezochte crimineel van Nederland en staat ook op de Most Wanted-lijst van Europol. De beloning voor de gouden tip die naar hem leidt, werd in maart verhoogd tot 200.000 euro, aldus het AD.